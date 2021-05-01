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台染疫飯店員工爆料 一般客房卻偷藏隔離客人

記者王敏旭／新北1日電
有自稱是員工向新北市議員葉元之爆料指出，飯店自半年多前應檢疫客增多，在接一般客人的本館偷偷收了很多檢疫隔離的客人，甚至有房間在假日從檢疫轉一般入住。(翻攝葉元之群組)
有自稱是員工向新北市議員葉元之爆料指出，飯店自半年多前應檢疫客增多，在接一般客人的本館偷偷收了很多檢疫隔離的客人，甚至有房間在假日從檢疫轉一般入住。(翻攝葉元之群組)

桃園國際機場諾富特飯店防疫出現破口，今有自稱是員工向新北市議員葉元之爆料指出，飯店自半年多前應檢疫客增多，在接一般客人的本館偷偷收了很多檢疫隔離的客人，甚至有房間在假日從檢疫轉一般入住，只顧賺錢才造成這次的傳播鍊。

該員工指出，飯店區分本館、二館，大家都以為二館住的是檢疫的機組員，本館接的是一般客人，包含住房、餐飲、會議及喜宴。事實上，飯店自半年多以前，因應檢疫客增多，原二館房間不夠，因此在一館客房偷偷收了很多檢疫隔離的客人。

員工說，一館偷藏的包含華航機組員、UA等外國組員，還有像AIT等需隔離14天的公務、商務人士，跟一般客完全混雜一起，像是9樓的客房本來是只提供一般客人，但檢疫房間不夠時，就半邊給一般客人，另半邊給檢疫客人住，中間只用防火門區隔。

員工還說，到例假日一般國人訂房數增多，把原半邊本來是住檢疫客的房間，只要一退房就馬上開放給一般的國人入住，完全不管房間內是否有可能病毒汙染，讓例假日入住該房的國人深陷染疫風險。

員工表示，會有這次傳播鍊不是沒原因的，他不知道這樣是否違反傳染病相關法令，但飯店高層枉顧人命的做法，造成疫情破口，必須負起完全的責任。

員工指出，他所言千真萬確，可以查櫃檯入住的資訊或向飯店客務部、房務部，及部份負責送檢疫餐及收檢疫垃圾的餐飲部員工查證。

疫情 防疫 機場

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