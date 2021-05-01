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台防疫旅館存2隱憂：人力未分流 管轄權不明

記者 陳碧珠
華航機師染疫風暴燒向防疫旅館諾富特飯店，指揮中心緊急淨空飯店，而警方也在飯店外警戒，防止非工作人員靠近。(記者杜建重／攝影)
華航機師染疫風暴燒向防疫旅館諾富特飯店，指揮中心緊急淨空飯店，而警方也在飯店外警戒，防止非工作人員靠近。(記者杜建重／攝影)

一年多來，被指揮中心視為「大防護罩」的防疫旅館，隨著諾富特飯店四名員工確診釀群聚感染，變成防疫破口，指揮心中決定下周起針對全台防疫旅館進行總體檢，希望及時防堵，姑且不論做法是否太晚，現行防疫旅館制度，其實已有兩大風險隱憂。

隱憂一是防疫旅館人力配置。基於營運考量，申請防疫旅館的業者，通常不會只收住居家檢疫旅客，只要能分棟或分層即可，一般住客也可入住，然而服務人力卻沒有因此分流，房務人員只需完成兩天的清潔消毒受訓課程即可承作。

此次諾富特四起員工確診，飯店除了住過華航染疫的六名機師，20位旅客中也有參加國旅觀光的民眾，這意味著旅館協助防疫的同時，也夾藏社區傳播風險。

隱憂二為防疫旅館管轄權責歸屬，防疫旅館設置辦法由指揮中心定調，實際執行單位還包括地方政府的衛生局、觀光局，若是機場防疫旅館還牽涉到民航局，這麼多單位平常對旅館防疫管理分責為何？似乎沒有交代清楚。

諾富特飯店群聚感染之前，指揮中心一直以「境外感染、內部有隱形傳染」可能性高，來解釋華航多名機師連環染疫，與其究責案1120就醫的診所未即時通報，輕忽「防疫旅館」也是機師重要足跡之一，指揮中心應引以為戒。

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