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補破網 全台防疫旅館下周總體檢

台灣新聞組╱台北1日電
華航諾富特飯店員工染疫，桃園機場美食街有疑似確診者多次前往消費，桃機公司4月30日下午立刻關閉該區並進行消毒，目前預計隔天才會開放。(記者鄭超文／攝影)
華航諾富特飯店員工染疫，桃園機場美食街有疑似確診者多次前往消費，桃機公司4月30日下午立刻關閉該區並進行消毒，目前預計隔天才會開放。(記者鄭超文／攝影)

諾富特飯店爆發群聚後，意外發現它「身兼數職」，除了接待一般旅客，也是防疫旅館，同時也收住包括外籍機師在內的國外商務人士，旅客風險等級不同，但皆由「同一組」房務人員服務，導致防疫破口，威脅社區。中央流行疫情指揮中心下周將針對全台防疫旅館總體檢，專家建議，比照醫療院所落實人員分艙分流。

台灣首見防疫旅館員工染疫，又出現群聚感染，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，諾富特飯店收住旅客分為三大類，分別為外國商務人士、居家檢疫者、國旅旅客。此次染疫的房務人員穿梭至一館與二館，也就是不只服務防疫旅館的旅客，也服務一般旅客，增加社區染疫風險。

指揮官陳時中則指出，對於外籍機師，非本國籍航空的機師入住防疫旅館，目前無法強制要求採檢，這也增加防疫旅館風險，但經過這次事件後，諾富特飯店不會再收住外籍機師，將安排到其他兩家防疫旅館。

台大兒童醫院院長黃立民表示，目前指揮中心並未要求防疫旅館人員必須分艙分流，因為勢必增加營運成本，但如今防疫旅館已經出現群聚事件，規定就該愈詳細愈好，防疫旅館、一般旅館、接待外籍機師都應該有各自的房務人員，否則就會有風險。

目前全台防疫旅館有306家，房間1萬7000多間。指揮中心尚未討論要求防疫旅館落實分艙分流，但憂心防疫時間拉長，工作人員防疫疲乏，讓防疫旅館存著潛在傳播風險，下周起將對全台所有防疫旅館總體檢。

新北市長侯友宜昨天表示，諾富特飯店染疫事情已有一段時間，機師都住在這邊，疾管署居然嚴重疏忽，對防疫旅館通報、管理及採檢過程沒有做好完整性，防疫旅館有人身體不舒服，沒有通報也不知道，這樣的嚴重疏忽和漏洞要虛心檢討。

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