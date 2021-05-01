諾富特確診再+3 旅館群聚威脅社區 病毒傳播恐已2個月

華航機師疫情擴大，華航諾富特飯店員工染疫，桃園機場捷運的機場旅館站也提高警戒，票閘和手扶梯等加強消毒。(記者鄭超文／攝影)

華航機師確診案延燒為防疫旅館 群聚，台灣昨天新增三起本土案例，皆為華航諾富特飯店員工，累計四人確診，中央流行疫情指揮中心定調為首起防疫旅館群聚事件；另外，昨天新增一名20多歲華航女機師抗體陽性，專家認為病毒可能已傳播一至兩個月，直言此次事件是自疫情爆發以來，對社區威脅最嚴峻的一次。

本應阻絕病毒的防疫旅館竟成破口，目前累計四名案例，三人在房務部、一人是餐飲部內場員工。指揮中心指揮官陳時中指出，四人服務範圍不同，唯一共通點是在旅館一館地下室的集中辦公室，可能於該處更衣時接觸，但「即使有接觸，也不會很頻繁」。

昨天新增的案1127為餐飲部內場女性員工，原依旅館清空計畫至集中檢疫所，但下午喉嚨癢，於檢疫所採檢，昨天確診；案1128為20多歲男性房務人員，在前往集中檢疫所前因發燒送醫確診，為前天出現三位發燒症狀中的一位。至於其餘兩位發燒患者，採檢均為陰性，指揮中心將二採。

案1129為60多歲房務部主管，4月26日曾有輕微咳嗽及喉嚨痛，自行購買成藥，前天前往集中檢疫所採檢，昨天確診。

自4月20日有兩名華航貨機機師確診，至今十天，累計已有十名華航機師染疫，包括四起家庭群聚，還有四名防疫旅館員工確診。指揮中心針對1279名華航機師回溯採檢，昨再新增兩名抗體陽性個案，其中一人是前天公布確診的案1122，總計五名機師抗體陽性，但核酸檢測陰性，未列病例。

英國 變異株 再增兩例

華航機師染疫病毒定序件，除了先前有五例為英國變異病毒株，今天增加案1101、案1102，英國變異株目前累積七例，將比對諾富特飯店確診員工序列，是釐清華航染疫事件及飯店群聚事件重要參考。

台大兒童醫院院長黃立民指出，先前確診的飯店房務主管，即案1120很可能感染至少一至兩個月，傳染期長，部分足跡已進入社區，憂心飯店群聚已暴露到社區。目前案1120在加護病房中插管治療，屬於嚴重呼吸重症狀況。

黃立民表示，未來四周內台灣若能守住就安全，希望不要出現社區內不明感染源案例，擴大採檢並檢驗抗體是重中之重，也要落實個人防護，盡力守住。