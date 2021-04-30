華航染疫風暴／堡壘竟成破口 防疫該上緊發條了

台灣防疫旅館首次淪陷，華航諾富特飯店400多人全數撤離，有民眾在飯店門口短暫停留，防疫人員立即趨前噴灑酒精消毒。(記者鄭超文／攝影)

華航十名機師確診，引發四起家庭群聚，原是防疫 體系的防疫旅館 、居家檢疫竟成破口。房務主管四度就醫才確診，另有三名員工發燒，檢驗結果未卜；活躍於社區的七旬老先生，也因居家檢疫漏洞，專家擔憂，境外病毒恐進入樂齡社群。

一年多來台灣防疫有成，成為全球模範生，但最近幾起事件，指揮中心、檢疫旅館、航公空司及機組員、診所、居家檢疫者和一般民眾，應有的防疫警戒似已鬆懈。

這次華航機師接連確診，指揮中心一開始並未料到華航檢疫旅館會成重災區，直到房務主管確診，才大動作清空採檢，進而發現三名發燒員工，顯然防疫旅館輕忽員工健康管理，如果連航空所屬防疫旅館管理都如此鬆散，其餘防疫旅館恐是更大漏洞。

值得檢討的是，房務主管出現症狀後三度於診所就醫，而診所醫師從未通報疑似個案，也未採檢，不論是該個案未主動告知診所醫師或診所疏於通報，均顯示社會大眾及醫療專業人員失去對疫情 的警覺心。

至於確診老先生，為居家檢疫的親人送餐，曾入內待半個多小時，卻未通報衛生單位。親人確診後，第一時間沒告知疫調人員，延誤多日才採檢確診，期間足跡遍及舞場、樂齡學苑，接觸者逾百人，社區人人自危。

原本防疫有成的澳洲，去年5月防疫酒店夜班經理發燒確診，疫情從酒店傳入墨爾本郊區，6月疫情大爆發，導致墨爾本封城，多處職場及養老機構及醫院群聚感染，可惜台灣未能記取澳洲慘痛教訓，應盡速亡羊補牢，所有人上緊發條，依照SOP行事，不可心存僥倖。