1主管重症、3員工發燒 華航防疫旅館淪陷 全面清空

華航諾富特飯店一名房務主管確診，三名員工發燒，指揮中心緊急撤離408名員工及旅客至北部六間集中檢疫所。(記者鄭超文／攝影)

華航機師確診事件越演越烈，除造成四起機師家庭群聚，檢疫旅館 也首次淪陷，華航所屬「諾富特飯店」，出現台灣第一例防疫 旅館確診個案（案1120）；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 前天漏夜開會至午夜，決議清空旅館，昨一早親至現場坐鎮，撤離過程又發現三名員工發燒，立即送醫並採檢，昨天傍晚共有408人被緊急安排到北部六間集中檢疫所。

華航機師染疫事件擴大，首次出現防疫旅館員工染疫，且十名染疫華航機師中，六人住過諾富特飯店。這六名機師與昨天確診旅館員工是否有所關聯，陳時中昨說，不排除為飯店群聚，傳播來源可能是環境汙染或境外交錯，已針對現場風險進行39件環境採檢；分析現有疫調資料，仍以機師外站感染機率最高。

有症狀逾十天 診所未通報

陳時中表示，案1120為旅館房務主管，40多歲男性，因病情危急，在加護病房診治中。個案於17日出現咳嗽、流鼻水、食欲不振、呼吸喘等症狀，三度至同一家診所就醫，未被通報，27日至某醫院就醫，確診為肺炎，收治住院隔離，採檢確診。

陳時中表示，該旅館共有兩棟建築物，一為防疫旅館，一為一般旅館，但確診房務主管兩邊出入，加上可傳染時間長，指揮中心決議全面清空，並召回所有員工採檢，昨將203名員工、109名華航機師、76名外籍機師、20名一般房客移到集中檢疫所，檢疫規格比照之前部桃醫院，期滿採檢陰性才能放行。

除旅館員工，指揮中心另公布兩例與華航機師事件有關的個案，一為本土個案，為日前確診機師（案1078）同住妻子（案1121），於隔離期間出現症狀而確診；另一為調查中個案，為血清抗體陽性女機師的丈夫（案1122），與其妻同為華航貨機機師，夫妻及三名子女均驗出抗體，顯示一家五口都曾感染。

綜合研判這波疫情已出現檢疫旅館、清真寺、中壢阿曼達舞場（案1112）等三大可能破口，確診機師及家人曾到北市清真寺參與宗教活動，與會人數達400多人，包括北市九所大專院校、108名學生，都列自主健康管理。至於案1112（70多歲男性），初步匡列190人，111人須採檢，但至昨天僅採檢39人。