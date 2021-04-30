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國史館爭兩蔣日記所有權 蔣友梅憂「選擇性公開」

記者林孟潔／台北30日電
國史館爭兩蔣日記所有權，蔣友梅律師指出，她擔心文物被「選擇性公開」。（本報資料照片）
國史館爭兩蔣日記所有權，蔣友梅律師指出，她擔心文物被「選擇性公開」。（本報資料照片）

蔣介石、蔣經國逝世後留下日記、書信等文物，國史館向蔣友梅等人提告確認所有權，一審判兩蔣總統任內文物屬國有，交國史館管理，非總統期間文物歸蔣家共同繼承人所有。案件上訴，台灣高等法院昨開庭，蔣友梅律師指出，她擔心文物被「選擇性公開」，讓外界有所誤解。

蔣介石在世時，將日記、總統府文物交給蔣經國，蔣經國將文物連同個人日記交給兒子蔣孝勇，蔣孝勇將文物掃描成微縮膠卷，交由妻子蔣方智怡；蔣方智怡2004年與美國史丹佛大學簽約，託付保管文物50年，衍生訴訟。

兩蔣文物目前暫存史丹佛大學，國史館對蔣家後代提民事訴訟主張兩蔣文物收歸國有，台北地方法院去年6月判決兩蔣總統任內235項文物屬於國家，非任內的232項文物歸蔣家；蔣友梅、國史館均上訴。

高院昨開庭，國史館律師指出，蔣友梅列出文物清單包括家書、私人文書，國史館予以尊重，但依總統副總統文物管理條例規定，私人日記、手稿、家書仍屬文物範圍。國史館強調，若文物涉隱私，會適當遮蔽再請對方確認無誤才公開，國史館不會故意管理不當；另主張文物所有權歸中華民國，僅是「管理權」移轉，非物權移轉。

蔣友梅律師指出，蔣友梅不在乎隱私問題，反而認為所有文物都可公開，她擔心的是文物被有心遮蔽，僅「選擇性公開」，造成外界誤解，且兩蔣文物公開與否已不成問題，因史丹佛大學已經公開日記，也有學者抄錄準備出書。

法官問雙方是否可能和解，蔣友梅律師說，若文物性質未釐清，和解有困難，若最終無法和解，請法院依法裁判；法官諭知6月30日再開庭。

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