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新交長王國材 首提台鐵國營「公司化」

記者曹悅華／台北29日電
台鐵「企業化」說不清，交通部長王國材（左）首度喊出企業化就是「國營公司化」，三年內成立「台灣鐵路公司」。(記者蘇健忠／攝影)
台鐵「企業化」說不清，交通部長王國材（左）首度喊出企業化就是「國營公司化」，三年內成立「台灣鐵路公司」。(記者蘇健忠／攝影)

台鐵接連發生普悠瑪號、太魯閣號嚴重事故，交通部長王國材上任後喊出三年後台鐵「企業化」，但王國材昨在立法院進一步明確表態，指他心中的企業化就是「國營公司化」，三年內完成的目標期程不變，屆時將成立「台灣鐵路公司」。但台鐵兩工會對此均不埋單。

立法院交通委員會昨邀王國材進行台鐵改革相關專題報告。立委陳明文質詢時要王國材表態，王脫口而出企業化在他心中「就是國營公司化」，還說中華郵政公司就是很好的例子。由於企業化不等於公司化，這也是王國材首次具體指出台鐵要公司化。

王國材說，鐵路獨占性很高，台鐵很難民營化，還說交通部四個營運單位已有中華郵政公司、台灣港務公司、桃園機場公司，「就剩台鐵沒有」。王國材舉例，現行台鐵連小案子都要報交通部甚至行政院，中華郵政則董事會可決定很多事，公司化讓組織更有效率。

但王國材也強調，「台灣鐵路公司」目前還不會提，第一年會先解決台鐵安全跟財務包袱，同時會找專家諮詢；第二年開始勞資談判，兩年衝突時間都是組織變革的溝通過程，會很坦誠討論，「對員工、社會大眾好的事為何不做？」依舊目標三年內完成公司化。

立委林俊憲質詢時指台鐵「國營公司化」並未得到行政院長蘇貞昌和工會支持。王國材說，日前跟蘇揆報告時有說明這樣的方向，蘇貞昌也「了解」。

台鐵企業工會理事長陳世杰說，企業化可接受，可讓台鐵多角化經營，但國營公司化恐會面對員工抗議，接受度可能不高，畢竟會影響公務員資格，年終也只是願景，員工可能不會相信。台鐵產業工會則說，看不出安全與公司化或企業化有正相關性，與其花費一堆心思在名詞上，不如好好用心傾聽基層意見與心聲。

此外，林俊憲質詢時還翻出台鐵新任局長杜微九年前的碩士論文，當時論文表明支持台鐵公司化，還提到台鐵很多冗員、沉重退撫金、加班費、用人費等有很多問題。杜微僅說，「那是很多年前寫的。」

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