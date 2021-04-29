華航機師兒確診 學校停課 本土案例趴趴走 社區亮紅燈

林口康橋國際學校傳出有學生確診，學校已停課，有193名學生被匡列且採檢。28日下午有大批家長到學校接走小孩。（記者胡經周／攝影）

台灣 昨天新增三名新冠肺炎本土案例，其中兩例為抗體陽性華航機師的家人，一例為加拿大境外移入病例的接觸者。華航已有九名機師染疫，另有三名血清抗體陽性、四名機師家人被感染，但指揮中心指揮官陳時中 指出，尚未發現連起來的傳播線，是否為本土感染，待1279人都採檢完畢，屆時將由專家討論，圖像才會更清楚。

昨天新增二名華航事件相關案例為案1113、1114，分別是前天驗出抗體陽性三號女機師的十多歲兒子、抗體陽性一號機師的40多歲妻子，兩人近期皆無出國史，也沒有疑似症狀，4月26日進行接觸者採檢確診。

案1113患者父親也是機師，已被列為接觸者，尚待檢驗。案1113就讀新北市林口康橋國際學校，林口康橋昨已停課，193名學生均匡列並全面採檢。案1113的妹妹就讀桃園市蘆竹區錦興國小。

案1114同住其餘兩名家人核酸檢測皆陰性，案1114的兩個女兒就讀桃園市桃園區西門國小，女兒就讀班級昨起自主停課一周。

另一位本土案例為案1112，為台灣籍70多歲男性，是加拿大境外移入個案1068的弟弟，他的嫂嫂也確診，為案1106。由於哥哥居家檢疫期間於住處跌倒，1112曾在該處停留半個多小時，並於嫂嫂居家隔離期間協助送餐。4月26日採檢接觸者時確診，掌握接觸者190人，列居家隔離。

陳時中說，案1112於4月20日及21日在桃園平鎮北興活動中心等地皆有活動史，較難掌握其接觸者，指揮中心公布足跡，提醒有相同足跡者自主健康管理至5月5日。另外，案1112曾違規進入居檢住處扶起跌倒的哥哥，陳時中表示，未來如遇此類不得已事件，將考慮要求強制通報。

案1112前往舞廳的大合照被披露，照片中人恐人人自危。（取材自臉書）

華航機師疫情 延燒，中央流行疫情指揮中心公布案1112在桃園的足跡，除了樂齡課程，還有北興活動中心、麵食館，還曾在阿曼達舞場跳舞四個多小時，網友在批踢踢瘋傳照片，跳舞現場超過百人，且幾乎沒戴口罩。訊息曝光後，網友紛紛留言：「又要避桃令了嗎」、「照片中的人全都要隔離了」、「這比華航機師嚴重多了」。

華航機師家人染疫，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，兩名案例初步採檢Ct值都很高，判斷已無傳染力，且在病程尾端；加上抗體呈現為感染超過一個月以上，屬陰陰陽陽階段。陳時中認為，相關接觸者皆在可掌握範圍，並無公布足跡必要。

有專家認為華航已成群聚感染事件，建議擴大採檢至空服員、外包人員，甚至其他航空人員。陳時中表示，目前對跨公司採檢並無規畫，也僅考慮對確診者長時間密切接觸者進一步採檢。