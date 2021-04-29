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新聞評論／陳時中的太極拳 產生不了抗體

聯合報社論
華航染疫擴大，衛福部長陳時中防疫作為再遭批評。（記者潘俊宏／攝影）
華航染疫擴大，衛福部長陳時中防疫作為再遭批評。（記者潘俊宏／攝影）

短短一周，華航傳出九機師、兩家屬確診；另有三機師被驗出血清抗體陽性，也已傳染給兩名家人。指揮中心原咬定，感染源頭來自境外，並直指多名染疫機師曾出入的美國「安克拉治」機場嫌疑最大。但當不曾確診的機師血清都驗出陽性，且傳播給家人，專家認為華航內部已出現小型感染，且「本土感染」的機率極高，應該比照「部桃專案」將包商和清潔工納入篩檢範圍。

這波華航機師染疫來得突然，卻不意外。為因應航空貨運暢旺的需求，政府對機師檢疫採「3加11」的寬鬆原則，將居家檢疫時間縮至最短，因而容易造成空窗效應。九名確診機師分屬四個不同機隊，卻陸續染疫；而事後對1000多名機師擴大篩檢，發現了更多漏網之魚，已造成社區感染的破口。如台大醫師黃立民所言，這顯示病毒從未在台灣消失，機師在本土感染的機率比境外高，且至少有兩波以上的感染。

4月20日發現最初兩名華航機師染疫時，指揮中心輕描淡寫，推稱兩人可能在「境外」或「航空器」內感染，並無社區感染疑慮。次日，印尼籍機師在澳洲被驗出確診，指揮中心也當即宣稱兩案「並無關連」。問題是，印尼機師一落地就被澳洲驗出確診，他是在哪裡感染的呢？兩天後，印尼籍機師之子及另一名印尼同事確診，且三人皆曾共同參加清真寺活動。至此，指揮中心才感到緊張，對華航機組人員展開全面篩檢，因而陸續又查出五名機師確診及三人抗體陽性。

過去，指揮中心一直被批評為「惜篩如金」，不願意對入境者進行大規模篩檢。但從這次的機師確診事件，人們可發現，政府篩檢的「準確率太差」是更大的問題。近日，一名自菲返台者在防疫旅館死亡，就是政府惜篩如金的證明。再以兩名印尼機師的確診為例，第一名機師已將病毒傳播給其同住的妻、子，但他卻是在駕機前往澳洲落地後被驗出確診，也因此他在台灣沒有確診編號。至於另一名印尼機師，是4月15日居家檢疫期滿時檢驗為陰性，但他隨後為返印尼探親而自費採檢，在21日驗出為陽性。簡單地說，政府的採檢既不如澳洲，也不如民間機構。

在部桃事件後，我們看到指揮中心又陷入了新一波倦怠。除了疫苗採購因陳時中托大而失算，近期的疫苗施打也是有一拍沒一拍地懶散進行，既不鼓勵民眾積極施打，對於焦點族群也不曾積極推促。對於新增的確診，則是能推給境外的就推，不能推的就含糊其詞；對疫苗護照的規畫更是數度改口，漫無目標。陳時中的太極拳越打越離譜，越打破綻越多，他自己卻毫無所覺。也難怪，台北市長柯文哲砲轟他：「蒙著頭作戰，能贏嗎？」

柯文哲火大，不是沒來由。以疫苗施打為例，陳時中隻手掌控全局，地方政府完全不清楚自己何時能分到幾劑。再以華航機師事件外溢的清真寺群聚追蹤為例，中央忙著辦自己的事，卻不把資訊和地方政府分享。事實上，近年因伊斯蘭外籍生大增，許多學生都參加了清真寺的禮拜活動，指揮中心竟未通知地方疫調人員；還是台科大率先發現該校有65名學生參加，而宣布停課。後來，台大、師大也發現校內有學生參加；北市府一查，竟發現共有400人必須追蹤。

當各國開始施打疫苗，即宣告防疫工作已經進入下半場。陳時中若以為能靠著政治太極拳撐過下半場，他將大錯特錯；原因很清楚：懶散的行政和無效的篩檢產生不了抗體。

印尼 篩檢 疫苗

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