黑白集／環團分裂 到底護蔡還是護藻礁？

蔡英文總統與環保團體代表會晤三接與藻礁問題，公投發起人潘忠政對未達共識表示失望，府方隨即反嗆「只和潘忠政沒共識」。(本報資料照片)

蔡總統接見環團代表，聲言不同意三接停工，並稱還在尋找三接與藻礁 的「平衡點」，公投 發起人潘忠政對未達共識表示失望，府方隨即反嗆「只和潘忠政沒共識」。第二天，「共識」呼之即來，地球公民基金會聲明不排斥外推三接等替代方案，並說「我們沒有70萬連署壓力」，會結合其他環團與政府對話。

地球公民基金會說，當初政府處理藻礁資訊不公開，所以民間連署公投；現在政府開放公共討論，連署目的已達到。資深社運人士何宗勳也高度肯定蔡總統創前人未有之舉，「打造政府與環團溝通平台」，期許能找到雙贏方案。

看來，護藻礁的環團已經分裂。藻礁公投原是為環保，但是部分環團似更在乎與政府保持關係。70萬人連署，難道只是幫環團入府被摸頭鋪路？

何宗勳先前牽陳吉仲代表府方遊說潘忠政，一試不成，便退出公投運動。他斷言，淺綠支持者會含淚挺政府，一旦公投沒過，環團即失去抗爭正當性。他把護藻礁意識視為藍綠對抗，扭曲公投本質；可見熱中政治的環保人士，竟比綠營黨工更擅分化。

蔡總統說，三接與藻礁，是環保與環保間的選擇；然而，政院所提替代方案，卻只外推一公里。寸土之遙，避談三接之害，卻關係蔡總統與藻礁的存亡拉鋸。