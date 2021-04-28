828四項公投 若明天投票…民調3：1蔡政府穩輸

台灣民意基金會昨公布的最新民調顯示，若明天就是公投 日，包含反萊豬、珍愛藻礁 、公投綁大選三項公投將獲得壓倒性勝利，重啟核四公投會以些微差距被否決；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，若四項公投結果真的是3：1，勢必將重創民進黨 政府，終結總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的「蔡蘇體制」。

台北中國時報報導，8月28日將舉行備受矚目的四項公投對決，根據該基金會民調，反萊豬公投獲得61.7％同意，30.5％不同意票；藻礁公投為50.1％同意，25.9％不同意票，7.1％尚未決定；公投綁大選則是50.8％同意，37.7％不同意，這三項公投都獲得逾半數支持，壓倒性勝利。

至於重啟核四公投，不同意44％，只比同意多出0.5個百分點。值得關注的是，此公投在25至40歲年齡層有50.8％同意，20至24歲有70.6％同意，顯示年輕人反而較能接受重啟核四。這點與《美麗島電子報》3月底調查趨勢相同，美麗島電子報董事長吳子嘉說，支持核四啟封的，大多數是支持蔡英文的年輕人，民進黨的反核神主牌倒了。

據報導，游盈隆強調，公投案已經形成一股強大的公民力量，並非藍綠對決，從目前看來，公投結果3：1的可能性最大，其中有超過四成的民進黨支持者力挺藻礁、反萊豬、公投綁大選，「如果明天就投票，執政黨將遭遇相當難看的挫敗」。但民進黨還沒有意識到問題核心，還在用網軍、鄉民恐嚇，恐怕會激起反效果，勢必重創執政黨，終結蔡蘇體制。