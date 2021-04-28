934名機師血清抗體6人陽性 華航機組恐隱藏小型感染

華航九名機師染疫，作為機組人員檢疫所的諾富特飯店二館嚴陣以待，門口工作人員均戴口罩，身穿防護衣。（圖：聯合報讀者提供）

華航機師染疫風暴持續擴大，昨又增一名確診者（案1111），為澳洲 驗出陽性機師之妻，連同之前染疫的機師之子（案1090），全家四人已有三人感染，指揮中心定調為家庭群聚，全案累計九名機師、兩名家人染疫。此外，華航機組人員專案採驗初步結果，934名機師受檢血清抗體，其中六人陽性，專家研判，華航機組恐隱藏小型感染。

林口長庚病毒室主任施信如指出，驗出六名抗體陽性個案，代表可能出現小型感染，一旦陽性反應人數超過二位數，就須提高警覺。建議指揮中心盡速調查這六名個案接觸史，並著手相關疫調，避免擴散至社區，造成大流行。

指揮中心疫情監測組組長、疾管署長周志浩表示，案1111為印尼籍40多歲女性，近期無出國史。今年4月21日匡列為居家隔離接觸者，當日及次日（22日）採檢結果均為陰性。4月26日出現喉嚨乾、身體痛、暈眩、口苦、惡心、睡不著等症狀，安排採檢後確診，Ct值22。

發言人莊人祥表示，在澳洲確診的機師與其在台確診的兒子（案1090）於4月16日至清真寺，研判兩人返家後，將病毒傳給案1111；該家庭僅有女兒未確診。

華航機師染疫事件，指揮中心日前擴大採檢1279名機師，截至昨天為止，共934人完成血清抗體檢驗，驗出六名陽性個案，其中三位為已知確診者（案151、案177及案1105），另三人不在意料之中。

莊人祥說，這三名陽性個案為兩名本國籍40多歲男性、一名本國籍40多歲女性，接受專案採檢，核酸檢測 皆為陰性，但血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性，顯示可能在過去幾個月感染。

機師染疫人數持續增加，指揮官陳時中 仍認為，尚未看到對外傳播的跡象，堅稱要等1279名機師的PCR和血清報告出爐，才能確定是否存在隱形傳播鏈。

陳時中說，從感染時序來看，這三名陽性個案與目前這起機師染疫事件並沒有相連性，為求慎重，指揮中心將分析此三人執勤飛航紀錄，針對同行機組員進行疫調。