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最新民調：六成六台灣人不願接種AZ疫苗

記者丘采薇／台北27日電
AZ疫苗。(記者余承翰／攝影)
AZ疫苗。(記者余承翰／攝影)

台灣民意基金會今天發布最新民調，其中針對台灣民眾是否願意接種AZ疫苗，有9.9%認為非常願意，19.5%還算願意， 31.8%不太願意，34.2%一點也不願意，4.5%沒意見、不知道。

基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，約二成九基本上願意接種AZ疫苗，但有高達六成六不願意，不願意接種者比願意接種者多37個百分點。值得注意的是，有三成四台灣成年人強烈不願意接種AZ疫苗。這項發現顯示，絕大多數的台灣公民對施打AZ有疑慮，未來疫情指揮中心推動AZ疫苗接種，如何說服社會大眾願意接種，將是一個極大的挑戰。

調查也問，蔡政府疫苗採購資訊透明化的感覺，結果發現，有8.6%民眾認為非常透明，29%還算透明，24.5%不太透明，22.1%一點也不透明，15.9%沒意見、不知道。游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，約三成八認為蔡政府在疫苗採購資訊上基本上透明，但有四成七不以為然，認為不透明者比認為透明者多9個百分點。

游盈隆認為，這項發現表示，四成七台灣公民質疑蔡政府疫苗採購資訊不透明。這種現象的出現並不尋常，尤其當人民曾高度信任、甚至無條件服從指揮官陳時中及其所領導疫情指揮中心的時候。進一步分析顯示，男性、25至64歲、高教育程度者，有較高比例質疑政府疫苗採購資訊的透明度。由於全球疫情仍持續擴大，甚至惡化中，國人對政府疫苗採購的規畫與行動將益加關切。當越來越多人擔心政府可能有黑箱作業時，將嚴重不利政府有效防疫的作為。

該調查由台灣民意基金會負責問卷設計，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年4月19至21日3天、以全國為範圍的20歲以上成年人。抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣有效樣本1021人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。

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