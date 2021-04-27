我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打2.3億劑疫苗 逾4成人打過1劑

加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

衝24年新高 台幣匯率站上27字頭

記者陳美君／台北27日電
短短一個月，新台幣匯率狂升6.43角。（路透）
短短一個月，新台幣匯率狂升6.43角。（路透）

資金行情燒，台灣股匯同飆高。匯銀主管指出，外資26日匯入約8億美元，激勵新台幣匯率狂升1.52角，以27.959元報收，創1997年7月以來、近24年新高，總成交量擴增至16.64億美元。

台灣經濟基本面佳，成為最強吸金器，新台幣匯率也站穩「最強亞幣」寶座。央行統計顯示，今年以來，美元指數累計上漲0.95%，主要亞幣裡，新台幣升幅1.96%高居第一，人民幣升值0.81%，升幅僅新台幣的一半。

相較於新台幣與人民幣，主要亞幣對美元多數貶值，淪為「最弱亞幣」的日圓重挫4.27%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元，今年以來貶值2.42%，星元貶值0.34%。

對於新台幣匯率迅速升回「27」字頭，匯銀主管指出，「台股指數創新高了啊！吸引不少資金流入，出口商也有進場賣一些，但規模不算大」。受外資流入影響，新台幣匯率昨日盤中最高升抵27.922元．最多升值1.89角。

回顧一個月前，新台幣匯率還在28.6元，昨日已重返「27」字頭，一個月內，新台幣匯率狂升6.43角，單月升幅高達2.3%。

匯銀主管分析，「雖然美債殖利率表現沒有很弱，但市場對新興市場經濟復甦的預期更強，相較於美元，熱錢更愛風險性資產」。台股屢創新高，除了對台灣經濟復甦的預期轉強外，資金過多、追逐風險性資產，也是股匯雙漲的關鍵主因。

匯率 台灣 台股

上一則

黑衣人闖派出所打砸未嚴正執法 警分局長遭拔官

下一則

蔣經國紀念圖書館 5月31日開放營運

延伸閱讀

農作物價格飆至8年來最高 銅漲至10年最高

農作物價格飆至8年來最高 銅漲至10年最高

等待科技大咖財報 美股早盤小漲

等待科技大咖財報 美股早盤小漲
經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

經濟復甦 加州就業機會連2個月增加
經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49
台灣局勢日前成為美日首腦會談中的主要議題，圖為美國總統拜登16日跟日相菅義偉會談畫面。美聯社

台海若有突發狀況 傳菅義偉政府已討論自衛隊法律運用

2021-04-25 09:01
台灣水庫面臨缺水危機，日月潭露出潭底，許多民眾到潭底拍照紀念。記者許正宏／攝影

圖輯／台灣鬧乾旱 民眾搶拍日月潭奇景

2021-04-23 18:48
美國國會跨黨派眾議員提出「台灣國際團結法案」，台陸委會22日對此表達感謝。記者林汪靜／攝影

美提法案釐清聯大2758號決議 台：中共錯誤引用

2021-04-22 12:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔
加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」
追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升

追稅+疫情 海外美國公民 棄籍人數飆升
「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車

「RM」原班人馬再少一 李光洙健康原因下車
紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例

紐約布碌崙爆發兒童呼吸道疾病 6天近300例