衝24年新高 台幣匯率站上27字頭

短短一個月，新台幣匯率狂升6.43角。（路透）

資金行情燒，台灣 股匯同飆高。匯銀主管指出，外資26日匯入約8億美元，激勵新台幣匯率 狂升1.52角，以27.959元報收，創1997年7月以來、近24年新高，總成交量擴增至16.64億美元。

台灣經濟基本面佳，成為最強吸金器，新台幣匯率也站穩「最強亞幣」寶座。央行統計顯示，今年以來，美元指數累計上漲0.95%，主要亞幣裡，新台幣升幅1.96%高居第一，人民幣升值0.81%，升幅僅新台幣的一半。

相較於新台幣與人民幣，主要亞幣對美元多數貶值，淪為「最弱亞幣」的日圓重挫4.27%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元，今年以來貶值2.42%，星元貶值0.34%。

對於新台幣匯率迅速升回「27」字頭，匯銀主管指出，「台股 指數創新高了啊！吸引不少資金流入，出口商也有進場賣一些，但規模不算大」。受外資流入影響，新台幣匯率昨日盤中最高升抵27.922元．最多升值1.89角。

回顧一個月前，新台幣匯率還在28.6元，昨日已重返「27」字頭，一個月內，新台幣匯率狂升6.43角，單月升幅高達2.3%。

匯銀主管分析，「雖然美債殖利率表現沒有很弱，但市場對新興市場經濟復甦的預期更強，相較於美元，熱錢更愛風險性資產」。台股屢創新高，除了對台灣經濟復甦的預期轉強外，資金過多、追逐風險性資產，也是股匯雙漲的關鍵主因。