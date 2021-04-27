1周9機師染疫 醫護進駐華航

華航累計九名機師確診，皆為貨機機師，讓空運雪上加霜。(本報資料照片)

華航機師染疫事件持續擴大，昨再新增兩個案（案1102、案1105），累計9名機師確診，皆為貨機機師。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，9人分屬4個機隊，感染源仍待釐清。為防堵疫情擴大，保警、護理人員即日進駐華航居家檢疫場所強化管理，實地檢視、指導消毒和防疫動線。

陳時中強調「不是要全面接管」，只是為了檢視防疫細節是否落實，但若問題太大，不排除全面接管。

一周內9名機師確診，是否代表很多機師染疫卻未被驗出？陳時中說，不排除此可能性，但專案採驗514人，陽性比例極低，研判沒有大規模傳播鏈，不會考慮華航停飛。染疫機師負責航班各有不同，目前無法串連，找不到相關性，初步研判在國外航程染疫可能性高，需待專案採驗1272位機組員報告出爐才能釐清感染源。

陳時中指出，9名確診機師分屬4個機隊，7成確診機師曾派飛美國 安克拉治等地，已要求華航提出報告及過境飯店之監視錄影帶。此外，所有確診機師的檢體均在基因定序比對中，希望有助釐清傳播路徑。

昨天新增的案1102為本國籍30多歲男性，今年4月6日至9日執勤美國，返台後居家檢疫至14日，採檢結果為陰性，在台期間並無症狀。4月19日至22日再次執勤至美國，返台後於住家進行居家檢疫，24日咳嗽、發燒，25日期滿前採檢確診，Ct值18。

陳時中說，這名機師4月16日曾參加公開活動，但因9日返台後進行5日居家檢疫到14日，又在19日派飛，24日發病。依據經驗，發病日前3天才有傳染力，因此認定16日並無傳染力，不會公開當天足跡。

案1105為本國籍40多歲男性，4月8日至10日執勤美國，返台後居家檢疫至15日，採檢結果為陰性，檢疫期間無症狀。4月25日因機師採檢專案而採檢確診，Ct值32。疫調時個案自述4月19日起食欲不佳。

其他航空機組員是否擴大採檢？陳時中說，華航航班多、母數較大，本周四、五採檢結果出爐，了解其中傳播鏈、釐清是否出現系統性或公司管理問題，再討論其他航空公司採檢的必要性。