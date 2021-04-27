疫苗護照有譜 打2劑居檢縮短為7天 最快5月中試辦

歐盟等國積極推展「疫苗護照」，世衛組織正在擬訂相關指引，台灣也擬試辦。(取材自世衛智慧疫苗認證工作小組網站)

歐盟等國積極推展「疫苗 護照」，中央流行疫情指揮中心原以科學證據不足為由，要以採驗報告取代疫苗護照，不過指揮官陳時中昨天突然改口稱要展開試辦計畫，完整接種疫苗兩劑後，居家檢疫天數將縮短到7天，實施日期「5月初不可能，過了5月初就有可能。」

陳時中表示，接種兩劑疫苗後1個月，持相關證明可申請14天居家檢疫縮短為7天，入境第7天採檢PCR陰性、抗體陽性即可放行。目前規畫傾向每天申請人數上限為百人，不限疫苗廠牌和國別，而以疫苗效力為主要參考依據，正討論檢驗可行性及細節。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前新加坡 和歐盟力推「疫苗護照」，世衛組織也正在擬訂相關指引，還不確定哪種方式會成為國際通用模式。以新加坡為例，傾向和各國協議，訂出機制，另採用航空公司國際航空運輸協會（IATA）的旅行通行證APP，未來還將使用數位疫苗接種證書。

據了解，指揮中心正研議檢驗抗體工具及流程，盤點已經取得食藥署緊急授權的中和抗體試劑、台灣 符合資格的實驗室名單，以及申請「疫苗護照」者在居家檢疫滿七天後的相關檢驗流程。

●新加坡提議設旅遊泡泡

新加坡交通部長王乙康昨天表示，新加坡已提議與台灣建立航空旅遊泡泡及相互承認疫苗接種證明，希望很快可以獲得台方回覆。新加坡與香港也已決定將在5月26日啟動旅遊泡泡，這是新加坡首個旅遊泡泡。外交部昨晚表示，台星近日曾數度交換意見，但與星旅遊泡泡尚未有具體結論。

台灣自3月22日施打公費AZ疫苗，4月22日自費疫苗開打，至昨天為止，共接種4萬2672人，其中自費施打者5256人，情況踴躍。莊人祥表示，若自費人數持續上升，最快周三公布釋出更多疫苗給自費對象。