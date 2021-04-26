新聞評論／雙重氣候競賽 台灣輸不起

在「沒人可以是局外人」的氣候議題上，台灣卻自我放逐，長期冷處理。圖為蔡英文在臉書上對地球日的應景貼文。（取材自臉書）

原本劍拔弩張的中美兩大強權，在「世界地球日」共同發表《應對氣候危機聯合聲明》，拜登宣布美國將在10年內溫室氣體減排50％；習近平重申2060年前實現「碳中和」。明確的時間表及減碳 深度，代表的是國家決心。

在「沒人可以是局外人」的氣候議題上，台灣 卻自我放逐，長期冷處理的結果，是自我孤立而邊緣化。蔡總統在臉書上對地球日的應景貼文，在大幅元首照上押字「把握國際趨勢，規畫2050年達到淨零排放的路徑」。「規畫」二字，看得令人驚嚇。當迫在眉睫的歐盟「碳關稅」經貿壓力，都已架到台灣廠商的脖子上，政府才要「規畫」？這空洞的兩字，可能讓台灣由世界供應鏈中消失，總統如何說得出口？

日本已具體提出減碳路徑，南韓總統文在寅也親自提出嚴格的碳中和政策；但蔡英文卻沒有答案、沒有成績可以證明「台灣準備好了」，有的只是作文一篇。民進黨小編還留言貼上連結，要台灣人民「看看國際做了什麼」。這豈不是倒打總統一耙：看，我們台灣，政府什麼都還沒有喔！

我們就來看看國際做了什麼。拜登重返《巴黎協定》，任命氣候特使，地球日親自召開氣候高峰會。歐盟提出「綠色政綱」，要在2050年達成淨零排放，2023年對進口商品開徵碳關稅。日、韓也都要在2050年實現碳中和，並視為產業轉型戰略。全球至少有127國、500多個城市宣示「2050碳中和」目標。

反觀台灣，近年排碳量及減碳成績總在全球排名中敬陪末座，但政府仍舊「處驚不變」：沒有排碳總量管制、沒有碳交易制度、沒有能源稅、沒有碳費訂價、更沒有《氣候變遷法》，只有過時的《溫室氣體減量及管理法》。政委龔明鑫日前說了老實話：「台灣走得太慢」，當國際在喊2050年「淨零碳排」時，我們的《溫管法》還在2050年排碳量為2005年的「50％」。而這個「0」與「50％」的差距，是國際競爭力的高低，是台灣在世界經濟舞台有沒有活路的生死之別。更別說，台灣為趕非核進度與綠能 業績，已飽嘗破壞環境的苦果。

本報系願景工程在世界地球日前夕推出「碳鎖台灣」系列報導，點出當全球減碳之時，台灣卻無對策的危機。一旦歐美實施碳關稅，只准符合減碳標準的產品進口，否則就必須繳交碳稅或購買碳權；這必然增加企業成本，耗損競爭力。許多國際知名企業均各自提出嚴格的自我要求，例如蘋果、微軟、亞馬遜等品牌商提前在2030或2040年達到碳中和，連帶中下游供應商的製程若無法碳中和，就打不進大廠供應鏈。

蔡英文在臉書大讚台積電等大企業已積極減碳。但企業期待於政府，不是口惠，而是政策行動：一是提供足夠的綠能，以符合外國品牌商綠色供應鏈的要求；二是建立碳權交易制度，讓積極投入減碳的企業，能將碳權轉為可買賣的商品。以特斯拉為例，去年驚人的獲利是來自碳權收入，彌補了電動車本業的虧損！但台灣減碳模範企業如台達電，苦無此制度可用，減下的碳無法商品化。這帳又該怎麼算？

極端氣候的影響，已經來到台灣家門口，50年罕見的大旱是痛苦的證明。當永續綠能變成國家競爭力的標準配備，台灣再不積極應對，將淪為雙重的氣候難民：氣候變遷帶來的環境災難，以及全球減碳趨勢下的企業淘汰賽。這場雙重氣候競賽，台灣輸不起！