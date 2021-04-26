人工增雨效果有限 中南部水庫仍很渴

華南雲雨區東移通過台灣上空，南水局把握機會在曾文水庫燃放焰劑進行人工增雨。（圖：南水局提供）

華南雲雨區東移通過台灣 上空，水利署昨天在中南部14處燃放焰劑進行人工增雨，不過僅零星降雨，未下在水庫上游集水區，降雨都被地表吸光，水庫仍渴，水情持續嚴峻。

中央氣象局表示，本周中南部受午後熱對流影響較容易出現降雨，甚至有局部較大雨勢，加上今天華南雲雨區及周四鋒面通過帶來水氣，可期待中南部水庫未來有些進帳，但若要整體紓解中南部旱象，仍要靠5月中下旬持續性降雨的梅雨鋒面。

久旱逢甘霖，對茶園、果園有滋潤作用，農民還是很興奮；高雄山區不少民眾撐傘歡呼「下雨了」，市長陳其邁也在臉書 發開心淋雨照，並喊「進喔！」盼水進到高屏溪攔河堰以緩解水情。

水利署昨天上午通知石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩、仁義潭、曾文、烏山頭、南化、甲仙堰、阿公店及旗山工作站等地面人工增雨作業小組，陸續燃放增雨焰劑。

石門、寶二水庫僅降下零星毛毛雨，累積雨量分別僅0.2毫米和0毫米，曾文及烏山頭水庫「入不敷出」，水量較前天還少，南化水庫降雨量雖稍好，但蓄水率及蓄水量也比前天略減。

南區水資源局副局長鄒漢貴說，前天山區好不容易降雨，但「下不對地方」，對水庫挹注不大，所幸高雄旗山溪水位略有上升，啟動甲仙攔河堰為南化水庫越域引水，總算是好消息。

北水局副局長郭耀程表示，昨降雨情況不明顯，但根據歷史資料，往年同期降雨機率會逐漸增加，現階段用水調配除加強總量管制，也已啟用備用水井，並優先使用埤塘水源、溪流水源。

台中氣象站指出，昨天最大降雨量在清水區，3小時降下22毫米，其次為神岡區的6小時降14毫米，但最需要雨量的山區集水區，德基水庫2小時只降1到2毫米，對集水幫助不大。

氣象局預報員官欣平說，周四前大氣都不穩定，中南部降雨以午後熱對流為主，但午後熱對流的降雨量少、時間短，要大量補水仍有點困難，水情要仰賴下一波鋒面。