台鐵公司化轉骨 一遇民粹就轉彎

許多人認為民營化是台鐵改革重要的做法。（記者曾原信／攝影）

台鐵 短短3年內發生普悠瑪號出軌、太魯閣號 撞車兩件重大死傷事故，每次上至行政院、下至交通部及台鐵都信誓旦旦高喊改革，但台鐵財務體質至今孱弱不堪，關鍵的票價調漲議題卻像是「不能說的秘密」；外界建議台鐵公司化轉骨，最後也只喊出企業化，而且還是3年後。外界質疑蔡政府是否真有決心改革，還是碰到民粹就轉彎？

台鐵長年背負公益責任，須提供偏遠小站及虧損路線的服務，哪怕縮減一班車次都會招致反彈及民代關切，背後龐大營運成本多數由台鐵吸收。政院此次拋出補貼雖有幫助，但也只是紓解台鐵財務壓力的其中一環。台鐵人、車、路樣樣花錢，票價卻25年凍漲，營收 遠跟不上支出。

早在普悠瑪號出軌意外後，各界就疾呼「又窮又病」的台鐵除了須藉由公司化改革組織體質，更要大刀闊斧解決財務問題，若政府有決心調漲票價，透過短中長期循序漸進調整，在當時社會氛圍下並非難事。如今發生更嚴重的太魯閣號撞車意外，調整票價進度依然八字沒一撇。

交通部雖聲稱，沒有安全服務就調漲票價並不合理，但調漲票價並非只是開源或解決台鐵財務赤字這麼簡單，背後更深層的意義是，有了健全的財務才可能引進或留住更多人才，以及擁有足夠資源來更新設備及維養車輛，相關改革一環扣著一環，不僅有助改善服務品質及運量需求，更重要是才能真提升最為關鍵的行車安全問題。

若台鐵只是靠著補助「過一天、算一天」補洞，永遠不能藉由合理票價來自食其力，連所謂的「企業化」都摸不到邊，所謂安全至上更是奢談。

行政院和交通部打著改革台鐵大旗希望消弭民怨，但只談企業化，避談公司化，只敢給補助，不敢動票價，一觸碰敏感話題就縮手，骨子裡仍是政治導向，真改革還是形式改革不言而喻。