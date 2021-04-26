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甩台鐵報告「已讀不回」印象 蘇貞昌每周盯台鐵改革案

記者楊竣傑／台北26日電
行政院25日召開台鐵改革會議，交通部長王國材在會後記者會上（左一）表示，台鐵轉型將在三年後朝企業化規畫。記者邱德祥／攝影
行政院25日召開台鐵改革會議，交通部長王國材在會後記者會上（左一）表示，台鐵轉型將在三年後朝企業化規畫。記者邱德祥／攝影

昨天一早，交通部長王國材一臉嚴肅，率領政務次長胡湘麟、常務次長祁文中與台鐵局長杜微，快步踏進行政院，這不僅是太魯閣事故後，新的交通部團隊首度向行政院長蘇貞昌報告台鐵改革報告，也是政院宣示改革的第一戰。據悉，蘇貞昌將親自督導台鐵改革、每周開會盯進度，想甩掉對台鐵體檢報告「已讀不回」的印象。不過，從昨天會議結論能否真的解決台鐵「痛點」，也讓外界畫上問號。

這場「台鐵重大改革措施」會議，宛如「臨時行政院會」，包括行政院公共工程委員會、國發會、人事總處、主計總處、財政部齊聚一堂。沒想到，開會的前一天，又發生工人偷施工闖軌道遭太魯閣號撞上的事件，驚動府院紛紛表達關切，也讓交通部相關官員心情更加忐忑。

會議先由杜微報告改革方案後，就由各部會針對改革方案內，牽涉財務、人事、工程安全等面向發表意見，過程中蘇貞昌都面色凝重地聽報告，官員說，蘇貞昌裁示的改革面向，幾乎與交通部提出的內容相同，「會中氣氛很平和，各部會願意幫助台鐵，許多人都鬆了口氣。」只是會議前一天又發生台鐵工安意外，蘇貞昌還是語氣嚴肅地說：「該誰負責就由誰負責。」

王國材上任當天下午就召集台鐵局高階主管到交通部開會，22日他首度以交通部長身分於立法院交通委員會備詢時，就許下「台鐵3年企業化」的豪語，但昨天行政院新聞稿，未提及改革時程；媒體詢問王國材，這項時程是否獲府院認可，他沒有正面回應，僅表示「負責督導台鐵的人是我。」並強調改革失敗會下台。不過，台鐵改革說了那麼多年，部長不知已換過幾任，且昨天會議結論也遭到質疑沒有改到重點，會不會只淪為一場大拜拜，還得持續觀察。

台鐵 財政部 太魯閣號

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