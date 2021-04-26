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台中捷運通車 雙英各自邀功

記者陳秋雲／台中26日電
台中第一條捷運25日通車，除前後任總統蔡英文（右四）、馬英九（右二）出席，前後任台北市長郝龍斌（右）、柯文哲（左三）也獲邀，台中市長盧秀燕（右三）、立法院副院長蔡其昌（左二）與立委何欣純（左）同框，獨缺台中市前市長林佳龍。（記者黃仲裕／攝影）
台中第一條捷運25日通車，除前後任總統蔡英文（右四）、馬英九（右二）出席，前後任台北市長郝龍斌（右）、柯文哲（左三）也獲邀，台中市長盧秀燕（右三）、立法院副院長蔡其昌（左二）與立委何欣純（左）同框，獨缺台中市前市長林佳龍。（記者黃仲裕／攝影）

台中市第一條捷運昨終於正式通車，典禮上藍綠白大咖雲集，蔡英文總統與前總統馬英九「雙英」都到場。蔡英文四次強調這是「中央與地方合作才可以把事情做好」；馬英九重提這是他任內核定路線。

通車大典，「捷運政治學」令人玩味。會場上，藍綠白政治人物並坐在第一排；除了「雙英」，台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣、前台北市長郝龍斌坐同排。柯文哲不忘自我行銷，他強調，台中綠線捷運總經費約593億元（台幣，下同），其中工程費用485億元，很難得省下30億元，「這也完全符合我的個人風格！」

明年底即將登場的台中市長之爭，競爭對手也「同框」：擔任主人的台中市長盧秀燕大方邀請各黨派參與，她強調通車後還有兩個新使命，第一是安全營運，第二是要做捷運路網；立法院副院長蔡其昌未安排發言，但蔡英文致詞特別強調捷運預算來自國會支持，「尤其蔡其昌推動捷運綠線、台中環狀鐵路，讓台中交通更便利」；另一位熱門人選、民進黨立委何欣純未發言。交通部前部長林佳龍有受邀、但未到場，盧秀燕透露他在其他場合已表達祝賀之意。

現場「星光雲集」，讓典禮主持人黃子佼不禁直言：「大家和諧坐在這裡，真的好感動，是相當難得的陣仗」、「請大家繼續維持這種狀態好嗎？」他開玩笑說「這是小市民的心聲啦」，蔡英文率先鼓掌，不少政治人物也尷尬笑出來。

主辦的台中市政府透露，昨天第一條捷運通車典禮，主動邀請府院代表；另因2008年與北市、交通部3方簽下協議書，具歷史意義，也邀當時總統馬英九、9位行政院長、8位交通部長、兩位台北市長、3位台中市長等人，但有些人因公務繁忙、或已離開政府部門未出席。

台中第一條捷運綠線一波三折，13年才完工，歷經兩任總統、3任台中市長，還兩度因事故停工或停止營運，堪稱命運最坎坷的捷運。昨正式營運，台中市長盧秀燕忍不住抱怨「真的太久了」、「蓋得市民差點沒信心」。但通車後，還有零件瑕疵與延後營運產生的求償問題，待與廠商和北捷公司釐清。

中捷綠線從2008年簽署3方興建和營運協議，2009年開工動下了第一鏟；期間在2015年鋼梁斷裂造成4死4傷，一度停工，4個月後才復工；去年11月又發生電聯車軸心斷裂風波，也停止試營運，至昨天總算通車營運。

捷運 蔡英文 馬英九

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