華航4機師染英國變異株 至今找不到感染源

25日又新增兩名華航貨機機師確診，累積已有七名機師染疫。圖為華航貨機機師結束勤務，準備接受入境檢疫。（記者陳嘉寧／攝影）

華航機師感染事件昨再添兩名機師確診（案1100、案1101），累計七名機師與一名家人染疫，六天內出現八例相關個案，指揮官陳時中 說，「至今找不到感染源，正調查中」，但新增兩案和澳洲確診機師關聯性不大。指揮中心已啟動專案全面採檢華航飛航組員。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已知其中四名機師感染英國變異病毒株，從基因定序結果來看，不排除為同起群聚感染事件。

羅一鈞表示，英國變異株傳播力增加五成、致死率增加六成，疫情嚴重的國家大都流行此病毒株，無法推論華航機師在哪個國家被感染。

陳時中表示，希望華航台灣 所有機組人員能在三至四天內完成採檢，至於派飛中的機組人員則在居家檢疫期滿後盡快採驗。華航表示，由於擴大採檢須適度調整航班，華航也請旅客關注華航官網公告。

疫調資料顯示，案1100為50多歲男性機師，4月13至17日曾執勤至美國 ，18日抵台，居家檢疫三天後採檢陰性。22日指揮中心針對澳洲確診機師的接觸者進行回溯採檢而確診，住院後，再次檢驗又轉陰性，加上此期間採檢血清抗體均為陰性，陳時中指出，將請專家判定是否為偽陽性。

案1101則是台灣籍30多歲男性機師，於4月18日與另三名機組員一同執勤至德國法蘭克福，公司安排於當地旅館檢疫，22日返台後進行三天居家檢疫，24日檢疫期滿採檢而確診。陳時中表示，從時序上看，懷疑此案在外站染疫可能性較高，且未進入社區，對台灣疫情影響低。

昨另新增一例自美國入境的境外移入確診者（案1099），2月至墨西哥洽公，4月12日至16日停留美國，於18日抵台，居家檢疫期間出現症狀，經採檢後確診。

此外，華航印尼籍機師在澳洲確診，曾到台北清真寺。台科大主任秘書呂政修表示，該校共65學生曾與該機師參與同一場活動，主要為印尼或巴基斯坦籍，校方已安排加強版自主健康管理到4月30日，目前無人出現症狀，校內於周末大消毒。