華航機師接連染疫 專家：機組員染新冠風險比醫護高

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，華航機師又新增確診者。（記者黃惠群／攝影）

華航染疫機師累計七例，外界擔憂釀成部桃事件群聚染疫事件，新光醫院感染科主治醫師張藏能指出，已有確診者家屬及同事染疫，且四名機師感染英國 變異株，「這很可能是一起群聚事件」。

「機組員感染風險比醫護人員還要高」張藏能說，因工作需要，機組員常會接觸國外人士，染疫風險較高，建議盡速接種疫苗 ，這是避免群聚感染的關鍵，唯有施打疫苗，才能降低染疫風險，以及染疫後的重症率、死亡率。

張藏能提醒，為防止機組人員群聚擴大，應「落實機隊分流」，各機隊機組員負責自身班機，人員配置不要混雜，才不會有人染疫後，擴及到不同機隊，進而擴大染疫造成群聚。

台大兒童醫院院長黃立民提醒，機組員應遵守「外站行為準則」，於國外執勤時，切勿隨意跟當地民眾接觸，也不要找朋友，航空公司也應設有「監控內部人員動線機制」。

黃立民表示，檢疫期滿後採檢是第一道防線，但也可能無法及時找出確診者，且完成疫苗接種的機組員還是可能染疫，建議航空公司每月進行一次血清抗體檢驗，回溯確認是否有人曾經染疫或仍在傳染期。

桃園市機師職業工會表示，專家提醒華航內部恐有「隱形傳播鏈」風險，這幾天除了機組人員擴大普篩，未見指揮中心或航空公司檢討機制或提出改善措施，機組員每天仍得硬著頭皮上飛機，人心惶惶；這次多名機師染疫，反映航空公司內部系統性問題，而非組員違反自主健康管理規定。