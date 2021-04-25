6天7名機師確診 華航恐藏「隱形傳播鏈」

華航已有7名機師確診，桃機公司要求清潔人員提高機師行經動線的消毒頻率。（記者鄭超文／攝影）

記者陳雨鑫、陳碧珠／台北25日電

包括澳洲 確診機師，華航六天已累計七名機師確診，目前感染源不明，但專家提醒，華航內部藏有「隱形傳播鏈」風險，籲指揮中心盡速擴大採檢。

華航機師今又新增兩例確診者，案1100和1101，為回溯採檢和居家檢疫採檢驗出。

指揮中心針對澳洲確診華航機師在台接觸者採檢，昨再發現一名確診案例（案1092），患者同為華航貨機機師。

指揮中心發言人莊人祥表示，案1092為台灣 籍40多歲男性，本月7日曾與澳洲確診機師接觸，4月9日至16日曾執勤至紐西蘭及荷蘭，因出勤需求曾於9日及13日採檢，結果為陰性，出勤期間無症狀，返台後於4月19日進行檢疫期滿採檢，結果也是陰性。

案1092於22日執勤往返日本，返台後居家檢疫，但當天下午因曾接觸澳洲確診機師而行回溯採檢，昨天也確診。莊人祥表示，案1092案雖與澳洲確診機師有接觸史，但7日後曾做過三次採檢皆為陰性，初步研判其染疫與澳洲確診機師關聯性不大，是否在紐西蘭、荷蘭值勤時感染，仍待釐清。

指揮中心掌握案1092接觸者14人，其中五人列居家隔離，九人自主健康管理，其中四人採檢陰性、一人檢驗中，九人待採檢。澳洲確診華航機師在台灣的接觸者已有三人染疫，原匡列在台接觸者58名擴大匡列至248人，已採檢73人，其中43人陰性。

台大兒童醫院院長黃立民指出，華航貨機機師連環確診，目前案例間關聯性不大，可能都是境外感染，但也不能排除公司內有無症狀的超級傳播者，需後續採檢及疫調，但指揮中心擴大採檢速度太慢，加上機師檢疫期短，指揮中心一定要防範未然，未來建立機制對高風險者採檢。

莊人祥表示，華航擴大採檢增至1272人，盼5月1日可以完成採檢。

指揮中心4月15日起放寬機組員防疫規定，只要居家檢疫三天期滿採檢陰性後，進行11天自主健康管理即可。中國 醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬建議，機組員檢疫改為舊制隔離5天，「能再拉長一點更好」。