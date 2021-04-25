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7旬男猝死防疫旅館後確診 台新冠死亡達12人

台灣新聞組／台北25日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，台灣新冠確診死亡病例累積到12人。（圖：指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，台灣新冠確診死亡病例累積到12人。（圖：指揮中心提供）

指揮中心昨天公布，台灣新增六例新冠肺炎境外移入個案，其中一名8日自菲律賓返台居家檢疫70多歲男子，21日被發現陳屍防疫旅館，採檢陽性，成台灣首例防疫旅館猝死者確診。台灣新冠確診死亡病例累積到12人。

中央社報導，中央流行疫情指揮中心昨天公布，台灣新增7例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中一名為死亡個案。新增個案中，六例為境外移入病例，自菲律賓、印度及印尼入境；一例為在澳洲確診的華航貨機機師接觸者，感染源調查中。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣首例在防疫旅館猝死確診者（案1094）為台灣籍70多歲男性，長期居住菲律賓，8日返台，持有搭機前3日內新冠肺炎陰性證明，入境後至防疫旅館進行檢疫。

莊人祥說，案1094在19日因心情不佳無食慾等狀況，由衛生局安排就醫，因無發燒及呼吸道相關症狀，故無採檢並返回旅館繼續檢疫，21日因個案未領早餐，旅館人員發現個案已無心跳，經法醫採檢於今日確診。

莊人祥說，案1094的Ct值27。個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。

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