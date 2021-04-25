新聞評論／蘇內閣豈能對太魯閣號事件敷衍了事？

太魯閣號事件釀嚴重死傷。（本報資料照片）

「歡送」了前交通部長林佳龍，行政院院會也通過對重大過失致死罪加重其刑，雖然無法溯及既往適用在太魯閣號 事件的包商李義祥身上，但至少能稍撫人民「情重法輕」的不平情緒。行政院急著想對太魯閣號事件打上句點，但罹難者家屬不平地直問：「台鐵 的責任在哪裡？」「台鐵、政府必須要給我們一個交代」。蘇內閣別想敷衍卸責。

果然，台鐵24日再度發生工程延宕的包商違規進場偷施工，工人遭太魯閣號撞上的意外。行政院長蘇貞昌立即要求對廠商從速從嚴處置；台鐵也馬上決定以最重台幣30萬元（約1.05萬美元）開罰，研議解約。但交通學者認為，不能只怪廠商，台鐵的風險管理機制也有問題，若未能加強，「未爆彈還是存在」。蘇內閣別想落跑了事。

太魯閣號事件賠上交長，怒火還燒向蘇貞昌，行政院急著斷尾結案，蘇內閣的處理模式似乎想要把責任全推給包商。太魯閣號再度撞上工人，蘇貞昌也是厲責違規包商，卻不問問台鐵是否也有管理不周的責任？

事實上，太魯閣號事件後，輿論對台鐵改革討論甚多，但政院從未有確實的反省，連形式的檢討會都沒開，彷彿擋箭的林佳龍下台交代後，政府也就結案了；辦完公祭，把向人民募來的善款發給罹難者家屬後，49條冤靈就如同船過水無痕般，台鐵的乘客則繼續在軌道上賭命。

讓林佳龍擔起政治責任去職，反而拔擢實際主導業務的王國材、胡湘麟、杜微等人，難怪連民進黨 立委陳明文都質疑不符邏輯。其實，這任命邏輯十分單純，就是能夠順了蘇貞昌全攬交通部人事的意志；蘇貞昌任人唯親，全然不顧社會譏評的蠻橫作風，也在此人事案中表露無遺。

正因為蘇內閣毫無反省之心，在交通部長交接典禮上，林佳龍如釋重負地對王國材唱起「你是我的兄弟」；幾度錯過而終於當上部長的王國材也笑說自己每天要唱「囚鳥」，這場歡愉的交接典禮對照著還在舉辦的聯合公祭場面，教家屬情何以堪？在民進黨的大內宣裡，林佳龍像是為保衛政權而犠牲的「英雄」，王國材則成為交通部無可或缺的專才部長，這些高官心中只有權位，哪有人民安危？

王國材自喻為「囚鳥」，意味他自知權力受制於人，雖然力稱台鐵改革，卻沒有確切的改革方案與理念；雖然揚言三年內將台鐵企業化，他自己部長做不做得到三年還大有疑問。台鐵準局長杜微表示要將凍漲25年的台鐵票價合理調整，馬上遭到王國材打臉，因為王深明票價調整的政治敏感性。也因為他深諳為官之道，難怪能在責任未釐清前就升官，還能在交接典禮上燦笑難抑；但這種事事仰體蘇意的部長，也意味著台鐵改革只會是個口號，不會在行政院的興革事項裡被當回事。

而蘇貞昌「唯我獨尊」的作風，正是蔡總統縱容妥協的結果，民進黨內對蘇的霸道敢怒不敢言，因而蘇貞昌不但繼續重用下台的親信丁怡銘，也縱容丁向國會議長辦公室嗆聲，如果不是立法院長游錫堃以「憲政機關相互尊重」反制，誰敢挑戰蘇貞昌的威權？但民進黨坐視蘇內閣的霸道作風，正是民進黨政府在為自己的執政挖墓，讓人民更看清眼裡只有政權、沒有人民的蔡政府真面目。

民進黨政府最好禱告台鐵軌道上別再出現異物，飛速的火車不要又有螺絲鬆脫，這個政府禁不起再發生任何一場意外。不過，漠視台鐵改革之急與安全之要，蘇貞昌仍帶著政府往下一站悲劇衝衝衝，只是為什麼要用人民血淚作陪？