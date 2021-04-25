台鐵又出事…太魯閣號撞闖軌道工人 包商違規施工遭重罰

一名在武塔車站施工的工人24日跨越鐵軌時，遭行經的太魯閣號撞飛。（截自台鐵武塔車站月台監視器畫面）

太魯閣號 事故釀49死爭議未歇，相隔才三周，台鐵 405列次太魯閣號，昨天上午行經宜蘭武塔站時，又撞擊擅闖軌道的王姓工人，台鐵昨宣布，204項臨軌工程全面暫停，將對此次違規承包商重罰台幣30萬元（約1.05萬美元），並研議解約。儘管台鐵強調是廠商問題，不過，交通學者指出，不能只怪廠商，台鐵風險管理機制也有問題，必須在最短時間加強。

405列次太魯閣號昨天從台東發車北上到樹林，上午8時45分行經宜蘭武塔站時，撞上正要跨越鐵軌的52歲王姓工人，司機員雖然緊急煞車，列車右側仍與王男發生碰撞。王頭部有撕裂傷、送醫後無生命危險。

台鐵調查，武塔站月台加高工程，去年由虹暘營造公司承攬，五名工人昨天上午為施作工程進入武塔站，王姓工人疑從第二月台直接跨越鐵軌到第一月台拿取物品，當時405列次正好進站才發生擦撞事故。

王姓工人被撞後倒在鐵軌上，其他工人急忙跳下月台查看，此時一列南下區間車正準備進站，其他工人趕緊示意。區間車司機員緊急停車，避免王男再被輾過，其他人忙把王男架離鐵軌。

台鐵說，武塔站是無人招呼站，這次月台加高工程，進度確實落後，昨天上午包商派員申請保修，8時6分完成，但程序尚未完備，廠商就進場作業，加上工人未走人行陸橋，才發生撞擊事件，除重罰外也研議解約。台鐵內部人員指出，除未等核准就進場維修明顯違規外，跨越月台更是不被允許，「廠商問題很多」。

鐵路警察 局花蓮分局長謝明順說，王男擅自跨越鐵軌涉及公共危險罪，另侵入鐵軌可能違反鐵路法，都會釐清。

台鐵昨宣布，204項臨軌工程（涉立即安全性者除外）全面停工，待廠商上完行車安全觀念講習才會一一復工，預計要兩到三周。

成大交通管理系教授鄭永祥說，從上次太魯閣號事故到這次，就發現「風險預防機制」很重要。他指出，「未爆彈還是存在」，台鐵要檢視工地管理，連無人車站、很小的站都要考量進去。

台北市土木建築學會理事長余烈批評，台鐵螺絲鬆了掉滿地，才剛出大事，工人竟隨意闖軌道，顯見台鐵工地管理跟勞工安全衛生出了大問題，單靠台鐵檢討不可行，勞動部應該介入調查，重新檢討安全守則。