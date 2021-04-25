新聞眼／出事就推給廠商 政府沒有責任？

一名施工的工人24日在武塔車站跨越鐵軌時，遭行經的太魯閣號撞飛，台鐵改革議題再度引發討論。（記者林伯東／攝影）

4月初，台鐵 才剛發生廠商為了趕工程進度，私下偷開工，結果工程車滑落，慘釀太魯閣號 出軌的意外，當時49條人命的悲劇還歷歷在目。不料22天後，宜蘭武塔站又發生工人偷施工意外。這兩起事故，台鐵都在第一時間把責任推給承包商，難道台鐵跟政府都沒責任嗎？

台鐵施工廠商出包屢見不鮮，每一次的事故，交通部、台鐵就是「道歉、賠償、全面盤點」，接著再利用外界缺乏對鐵道營運、車站管理、施工上的認知，把責任推到包商身上，試圖淡化台鐵的責任，這幾招彷彿已成了事故回應的SOP，但過幾天，類似的事故又再發生，可見問題不在於「工地本身」，是上層管理出問題。

不管是台鐵、交通部長或閣揆、總統，事發至今只提台鐵改革，卻對政府該負的責任絕口不提，別忘了，國家賠償法明訂，公共設施因設置或管理有欠缺，造成人民生命、身體受損，國家有賠償責任。

這項規定就是在談政府對公共設施該負責任，月初的太魯閣號事故發生至今，罹難者家屬看不到台鐵及交通部的人為責任，難道交通部長下台就可掩蓋一切？光是李義祥等人的起訴書中暴露的台鐵問題，政府可以視而不見？

諷刺的是，交通部長王國材25日還要向行政院長蘇貞昌報告台鐵改革進度，報告中試圖爭取財務補貼、推廣分區營運制等，可是台鐵連基本安全都顧不好，有甚麼本錢談企業化、公司化。

乘客要的只是一條平安回家的路，不是搭車時不時就發生事故、時不時就有人車物跑到軌道，即便每一次的事故不完全錯在台鐵，也著實令人膽戰心驚。

台鐵改革之路非常漫長，不管是交通部還是台鐵，都不應該只做著「企業化」的夢，當務之急是把行車安全顧好。不是每次發生事故都說要檢討，卻任由意外一再發生，台鐵每天有超過60萬人搭乘，沒有全面的風險管理機制，再怎麼盤點工程、再怎麼檢討，甚至再怎麼重罰廠商或是解約，都還是防不勝防，擋不了人為疏失所飛來的橫禍。