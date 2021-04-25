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旱象未解 日月潭變青青草原 曾文水庫黃沙滾滾

台灣新聞組／台北25日電
原本波光瀲灩的日月潭，也因為缺水而露出大片青青草原，原先被淹沒的小船露出躺在乾裂的大地上成為民眾聚集拍照的觀光景點。（記者許正宏/攝影）
原本波光瀲灩的日月潭，也因為缺水而露出大片青青草原，原先被淹沒的小船露出躺在乾裂的大地上成為民眾聚集拍照的觀光景點。（記者許正宏/攝影）

今年受極端氣候影響，台灣久旱不雨，造成中南部水庫水位直直落，本報系透過民航局申請空拍霧社、日月潭、曾文三個水庫，讓讀者可以透過空拍畫面了解缺水現象，更加珍惜水資源。

位於南投的霧社水庫雖然是高山水庫，但水庫庫容降到10%以下， 上游濁水溪河床已現...
位於南投的霧社水庫雖然是高山水庫，但水庫庫容降到10%以下， 上游濁水溪河床已現乾涸，僅剩霧社壩附近仍有一灘湖水。（記者許正宏/攝影）

南投清境旁的霧社水庫是風景優美的高山水庫，但水庫庫容降到10%以下， 上游濁水溪河床已現乾涸，讓名為碧湖的霧社水庫僅剩霧社壩附近仍有一灘湖水。

而原本波光瀲灩的日月潭，也因為缺水而露出大片青青草原，原先被淹沒的小船露出躺在乾裂的大地上成為民眾聚集拍照的觀光景點。

位於嘉義、台南交界的曾文水庫有效蓄水量僅剩8.8%，上游大埔鄉集水區早已乾涸，透...
位於嘉義、台南交界的曾文水庫有效蓄水量僅剩8.8%，上游大埔鄉集水區早已乾涸，透過空拍畫面乾裂的大地宛如一幅抽象畫。（記者許正宏/攝影）

位於嘉義、台南交界的曾文水庫有效蓄水量僅剩8.8%，上游大埔鄉集水區早已乾涸，透過空拍畫面乾裂的大地宛如一幅抽象畫，工程車進進出出趁機清淤，乾燥陣風吹來將原是庫底的淤泥捲成滾滾黃沙，有如大漠景象。

● 溪頭下雨  遊客樂喊：再大點

南投縣溪頭、杉林溪一帶24日對流旺盛，曾文水庫當日下午3時開始下大雨，拍鳥俱樂部鳥友當時正在水庫旁拍攝鵂鶹，開心在群組分享「雨神來了」，當地遊客也相當高興，大喊「再下大一點」。不過，南區水資源局副局長鄒漢貴說，若沒持續性降雨或累計達50毫米以上，對水庫進帳不會有幫助。

日月潭大竹湖也因缺水面積縮小。（記者許正宏/攝影）
日月潭大竹湖也因缺水面積縮小。（記者許正宏/攝影）

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