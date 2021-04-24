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相隔72天台再爆本土感染 台北清真寺群聚恐成破口

台灣新聞組／台北24日電

相隔72天，台灣再現新冠肺炎本土病例。中央流行疫情指揮中心昨天宣布，一名印尼籍華航貨機機師於澳洲確診，追查其在台接觸對象，發現兩人確診，皆為印尼籍；一位是機師十多歲兒子，因無出國史，列為本土病例；另一位也是華航貨機機師，三人於4月16日中午同時在台北清真寺參加活動，感染源仍在調查。

三人當天共同參與的清真寺主麻活動多達400人，但清真寺早在2月就取消實聯制，目前指揮中心僅要求參加者自主健康管理。但台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，台灣才走過桃醫群聚事件，此次本土案例參加宗教活動，參與活動的400人應該全數採檢，畢竟在參與活動的過程中，不一定每一個人都能把口罩好好戴滿。

對於清真寺2月就取消實聯制，莊人祥表示，大型活動雖然要求要評估風險，並沒有強制要求一定要建立實聯制，僅希望「盡量做到實聯制」，所以依法不會對台北清真寺開罰。

台北清真寺總幹事王夢龍表示，進入禮拜者都需要戴口罩、量測體溫、單一出入口，禮拜過程信徒皆面對同一方向，無面對面，並間隔一公尺，停留時間約一小時，又適逢齋戒月，信徒沒有交談、沒有飲食，禮拜完即離開，且信徒大多都在空曠地方活動。

華航20日已有兩名貨機機師確診，為案1078及案1079，近一周華航累計有四名貨機機師確診，雖然目前查無關聯，但指揮中心將針對華航前艙人員共1270人擴大採檢。

華航於本月21日通報指揮中心，一名40多歲印尼籍男性貨機機師，20日飛往澳洲執勤後出現喉嚨癢等症狀，於澳洲確診罹患新冠肺炎。該機師出勤前，9日到16日都在台灣，執勤當天往返台灣的航班，但未離開機艙。

華航四名確診貨機機師皆未接種AZ新冠疫苗。陳時中表示，已開放航空機組人員接種公費疫苗，國際疫情嚴重，合乎接種條件者應盡速接種。

台灣 澳洲 印尼

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