台北清真寺宗教群聚 憂成南韓翻版

台灣23日確診新冠肺炎本土案例，確診的外籍機師等三人都有台北清真寺共同活動史，目前正了解是否為群聚事件。圖為台北火車站內群眾聚集觀賞演出。(記者潘俊宏／攝影)

全球疫情 嚴峻，印度已連續兩天單日確診人數創全球紀錄，高達33萬人，全球單日確診65萬人。指揮官陳時中特別強調：「現在的疫情比以往都還要嚴峻」。台灣 疫情防控得宜，但23日新增的本土案例曾參與400多人的宗教活動，台北清真寺恐成破口，令人不免聯想南韓發生多起宗教活動爆發疫情事件，必須嚴肅以待。

台灣嚴守邊境，疫情爆發至今已一年餘，確診案例僅1000多例，本土案例未破百，儼然在此次全球瘟疫中成為局外人。防疫成功，指揮中心歸功「全民合作」，外出戴口罩、勤洗手、落實社交距離等，只是隨著疫苗 於去年底問世，台灣維持一年餘的防疫習慣也漸漸鬆懈。

大甲媽遶境，上萬名信徒跟隨，白沙屯媽祖緊接起駕，去年因疫情停辦的宗教盛事，今年參與熱度更顯高漲，主辦單位雖不斷強調「要戴口罩」，但仍有不少信徒無法全程戴好戴滿。

專家認為，台灣沒有疫情，要不是年初發生的桃醫群聚事件，恐怕一路鬆懈到現在，此次清真寺事件是一大警訊。避免社區感染事件成真，民眾口罩千萬不能隨意拿下來，勤洗手更是得持續落實，否則無症狀感染者加上沒有抗體的台灣人，疫情恐一觸即發。

台灣目前新冠疫苗打氣冷到谷底，專家認為，邊境遲早會開放，台灣遲早會面臨到全球疫情威脅，沒有抗體的民眾「真的不能再等下去」，不只要落實防疫新生活，符合資格可接種疫苗者，應盡速接種，才有辦法在未來的疫情世界中，得到該有的保護。