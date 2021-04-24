我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

台北清真寺宗教群聚 憂成南韓翻版

 記者 陳雨鑫
台灣23日確診新冠肺炎本土案例，確診的外籍機師等三人都有台北清真寺共同活動史，目前正了解是否為群聚事件。圖為台北火車站內群眾聚集觀賞演出。(記者潘俊宏／攝影)
台灣23日確診新冠肺炎本土案例，確診的外籍機師等三人都有台北清真寺共同活動史，目前正了解是否為群聚事件。圖為台北火車站內群眾聚集觀賞演出。(記者潘俊宏／攝影)

全球疫情嚴峻，印度已連續兩天單日確診人數創全球紀錄，高達33萬人，全球單日確診65萬人。指揮官陳時中特別強調：「現在的疫情比以往都還要嚴峻」。台灣疫情防控得宜，但23日新增的本土案例曾參與400多人的宗教活動，台北清真寺恐成破口，令人不免聯想南韓發生多起宗教活動爆發疫情事件，必須嚴肅以待。

台灣嚴守邊境，疫情爆發至今已一年餘，確診案例僅1000多例，本土案例未破百，儼然在此次全球瘟疫中成為局外人。防疫成功，指揮中心歸功「全民合作」，外出戴口罩、勤洗手、落實社交距離等，只是隨著疫苗於去年底問世，台灣維持一年餘的防疫習慣也漸漸鬆懈。

大甲媽遶境，上萬名信徒跟隨，白沙屯媽祖緊接起駕，去年因疫情停辦的宗教盛事，今年參與熱度更顯高漲，主辦單位雖不斷強調「要戴口罩」，但仍有不少信徒無法全程戴好戴滿。

專家認為，台灣沒有疫情，要不是年初發生的桃醫群聚事件，恐怕一路鬆懈到現在，此次清真寺事件是一大警訊。避免社區感染事件成真，民眾口罩千萬不能隨意拿下來，勤洗手更是得持續落實，否則無症狀感染者加上沒有抗體的台灣人，疫情恐一觸即發。

台灣目前新冠疫苗打氣冷到谷底，專家認為，邊境遲早會開放，台灣遲早會面臨到全球疫情威脅，沒有抗體的民眾「真的不能再等下去」，不只要落實防疫新生活，符合資格可接種疫苗者，應盡速接種，才有辦法在未來的疫情世界中，得到該有的保護。

疫情 台灣 疫苗

上一則

新聞評論／國務機要費除罪 民進黨為扁量身「洗白」

下一則

藍營細數謝長廷爭議言論 果然是「助日」代表

延伸閱讀

加州聖縣疫苗接種破百萬 西語及非裔社區仍面臨挑戰

加州聖縣疫苗接種破百萬 西語及非裔社區仍面臨挑戰
窮國未能買到 歐盟將購18億劑輝瑞疫苗引爭議

窮國未能買到 歐盟將購18億劑輝瑞疫苗引爭議
CDC建議恢復施打嬌生疫苗 15人血栓含3死 須加註警語

CDC建議恢復施打嬌生疫苗 15人血栓含3死 須加註警語
紐約市府疫苗站全面開放 16歲及以上免預約隨到隨打

紐約市府疫苗站全面開放 16歲及以上免預約隨到隨打

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪