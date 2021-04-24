1周4確診 華航遭點名疫苗接種太慢

圖為華航機師入境桃園機場後，等待查核電子檢疫申報資料。(記者鄭超文／攝影)

中華航空一周內有四名貨機機師確診，疫情指揮中心指揮官陳時中 昨點名華航接種速度太慢，不排除加嚴防疫。對此華航表示，目前已有約300人接種，5月起將於機組員班表中加速安排大規模接種；長榮 航空則說，目前已有逾500名空、地勤人員接種。

陳時中也表示，將針對華航前艙約1270名機組員擴大採檢，並呼籲後艙人員及其家屬，若有任何症狀應盡快通報採檢，提高警覺。

航空機組員是新冠疫苗 第三順位接種對象，陳時中昨表示，航空機組員確實應該早點接種疫苗，華航機組人員接種疫苗僅十幾人，相較之下，長榮航空就打得比較快，希望其他航空公司盡快完成施打。根據指揮中心統計，截至22日，長榮航空機組員加地勤計456人接種AZ疫苗，華航則有222人接種。

據悉，華航機師約1200人，已有3%的人施打，再加上空服員，200人接種疫苗，且都有被列管。有華航機師直言，其實內部打的意願很高，只是還沒排到而已，目前就是按照公司安排，等候通知施打。

另外，疫情指揮中心23日起擴大公費AZ新冠疫苗接種對象，符合資格者已達258萬人，指揮中心昨天公布，新增2460人接種，其中公費862劑，自費1598劑，單日自費接種量幾乎是公費的一倍，是否擴大開放？陳時中表示，一定會開放，但出現了本土案例，將先觀察接種人數是否增加。

目前AZ新冠疫苗累計接種3萬9221劑，約占進口疫苗量12%。陳時中指出，疫苗效期確實愈來愈短，但是否因本土案例刺激出施打潮，有待觀察。