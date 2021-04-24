我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

1周4確診 華航遭點名疫苗接種太慢

台灣新聞組／台北24日電
圖為華航機師入境桃園機場後，等待查核電子檢疫申報資料。(記者鄭超文／攝影)
圖為華航機師入境桃園機場後，等待查核電子檢疫申報資料。(記者鄭超文／攝影)

中華航空一周內有四名貨機機師確診，疫情指揮中心指揮官陳時中昨點名華航接種速度太慢，不排除加嚴防疫。對此華航表示，目前已有約300人接種，5月起將於機組員班表中加速安排大規模接種；長榮航空則說，目前已有逾500名空、地勤人員接種。

陳時中也表示，將針對華航前艙約1270名機組員擴大採檢，並呼籲後艙人員及其家屬，若有任何症狀應盡快通報採檢，提高警覺。

航空機組員是新冠疫苗第三順位接種對象，陳時中昨表示，航空機組員確實應該早點接種疫苗，華航機組人員接種疫苗僅十幾人，相較之下，長榮航空就打得比較快，希望其他航空公司盡快完成施打。根據指揮中心統計，截至22日，長榮航空機組員加地勤計456人接種AZ疫苗，華航則有222人接種。

據悉，華航機師約1200人，已有3%的人施打，再加上空服員，200人接種疫苗，且都有被列管。有華航機師直言，其實內部打的意願很高，只是還沒排到而已，目前就是按照公司安排，等候通知施打。

另外，疫情指揮中心23日起擴大公費AZ新冠疫苗接種對象，符合資格者已達258萬人，指揮中心昨天公布，新增2460人接種，其中公費862劑，自費1598劑，單日自費接種量幾乎是公費的一倍，是否擴大開放？陳時中表示，一定會開放，但出現了本土案例，將先觀察接種人數是否增加。

目前AZ新冠疫苗累計接種3萬9221劑，約占進口疫苗量12%。陳時中指出，疫苗效期確實愈來愈短，但是否因本土案例刺激出施打潮，有待觀察。

疫苗 陳時中 長榮

上一則

藍營細數謝長廷爭議言論 果然是「助日」代表

下一則

菲律賓入境 7旬男成台灣第一例居家檢疫死亡確診

延伸閱讀

台灣出現本土病例 刺激AZ打氣？

台灣出現本土病例 刺激AZ打氣？
台灣再出現2本土案例 華航機師疑釀清真寺群聚

台灣再出現2本土案例 華航機師疑釀清真寺群聚
台鐵善款「政府一毛不留」 罹難者每人1500萬

台鐵善款「政府一毛不留」 罹難者每人1500萬
陳時中線上聊防疫 5/7與台僑有約

陳時中線上聊防疫 5/7與台僑有約

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪