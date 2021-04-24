機師在澳確診才揪出本土病例 專家批台防疫慢半拍

華航確診機師4月19日訪桃園市大園清真寺，清潔隊派人消毒。(記者許正宏／攝影)

指揮中心才放寬機組人員檢疫規定不到10天，華航接連出現四名機師確診；台灣 再現本土新冠案例，個案為十多歲印尼 籍男孩，是在華航擔任機師的父親先在澳洲 被驗出陽性，匡列為接觸者才被找出。台灣感染症醫學會理事長黃立民對此表示，政府自己要有能力診斷出個案，若等到在國外被確診後才回來查，代表台灣的防疫是慢半拍，有加強必要。

新冠肺炎發生至今，台灣輸出、國外確診案例時有所見，但最新一名印尼籍男機師在澳洲被驗出陽性後，才驗出在台兒子確診成了本土，應是第一例，目前指揮中心針對該父親匡列了58名接觸者，除了兒子(案1090)，另一名為印尼籍同事(案1091)也確診，三人16日有台北清真寺的共同活動史，當天室內與室外分別有200人的聚會，引發社區感染隱憂，指揮中心初步判斷，個案因為處於不同空間，先呼籲室內200人自主健康管理。

黃立民表示，這波本土感染的觀察期至少要看半個月，只要不再有新個案才能算比較安全，若有新的本土案例再出現，觀察期得重新算起，他也建議，若情況允許，台灣穆斯林相關集會，都應該於予限制。

指揮中心4月15日才放寬機組人員防疫條件，華航短時間內卻連爆四名機師感染，黃立民表示，機組人員是高風險，當初放寬真的要相當嚴謹，健康管理措施要比平常人更用力才行。