雨來了無助水情 日月潭停航 澄清湖底露出隕石坑

澄清湖水庫露出數十個如隕石坑般的洞，沙洲、草叢也都裸露。（中央社）

中南部旱象嚴峻，昨受舒力基颱風外圍水氣、午後熱對流旺盛影響，台中梨山、南投仁愛等山區都有雨勢，清境地區還下冰雹，但因降雨時間不長，對水庫幫助有限。

屏東山區霧台昨天下午3時許也下了近兩個小時的急雨，總雨量111毫米，瞬間暴雨 急刷而下，馬路成小河流，縣長潘孟安在臉書發文「天降甘霖，拿麼開心！」

德基水庫周邊的梨山地區昨中午近12時下了五分鐘的小雨，約下午4時再度降雨，雖然雨勢不小，但僅維持約20分鐘。南投縣仁愛清境地區午後也下起大雨，甚至夾雜冰雹，下了半小時就停止。依氣象局資料，近清境農場的測站雨量約12毫米，信義鄉約20毫米。

梨山地區久旱下雨，讓當地果農相當開心。大甲溪發電廠副廠長林日生表示，雖然雨下在水庫集水區，但雨量少且時間短，無法有效蓄水，但有總比沒有好。

日月潭 因水位持續下降，繼日前關閉朝霧、玄光碼頭後，南投縣渡船遊艇商業同業公會評估水社碼頭引橋已嚴重傾斜，宣布水社碼頭今起封閉，船隻停航暫停載客。

半世紀最嚴重旱災，南部地區水情也亮起燈號，高雄市府4月初開始實施減量供水，而台灣 八景之一的「澄清湖」為高雄第一大湖，曾被譽為台灣西湖，如今卻也乾涸見底，不僅露出數十個如隕石坑般的洞，沙洲、草叢也都裸露，讓在地人驚呼連連「從小到大沒看過」、「澄清大草原」、「真的沒有水怪」。