新聞幕後／減碳警鐘響 蔡政府還在文青式回應…

圖為大潭藻礁與施工中的中油天然氣第三接收站。(本報資料照片)

22日是世界地球日，蔡總統依慣例在總統府接見環保團體，還宣示2050年淨零碳排是台灣 目標，但仔細看蔡英文落落長發言，不是持續溝通、對話，就是要求各部會端出對策，換句話說，對於零碳排毫無實質作為與進度，就猶如蔡英文對藻礁 話題的回應一般空泛。

這也正是台灣這幾年環保減碳 轉型現況，政策口號、目標滿天飛，實質進度落差卻很大，環團落得一次又一次的心碎。但減碳沒有人是局外人，當歐盟都考慮針對高碳產品開徵碳稅時，身為供應鏈之一的台灣還能再置身事外嗎？

看似熱鬧的世界地球日，僅止於熱鬧，執政黨沒有減碳對策，在野黨的監督淪於政治口水，地球日淪為一個「節日」，不禁令人要問，地球日的「明天過後」呢？

減碳不力，一直是民怨之一，蔡英文昨宣示2050零碳排的目標，但蔡政府還有2025非核家園的政策，目標是要達成再生能源兩成、天然氣五成，及燃煤三成的能源發電比，在非核家園的沉重包袱下，恐怕會以中火重啟、大量燃煤電廠來因應，也難怪遭外界諷刺是在「用肺發電」。

諷刺的是，非核家園是為保護環境，但蔡政府為了廢核卻霸凌環境，蔡政府拍板興建中油第三天然氣接收站而不惜破壞藻礁就是一個例子。

環團22日為了藻礁，再度進到總統府內向蔡總統請命，反觀去年府方至少還有拋出溝通平台，今年卻只是一再重複過去講過的話，對於環團的失望，總統府發言人卻回應：「如果心胸開放，或許心情也就不那麼沉重了」。這種看似安慰，實則傲慢的言語，看不到謙卑，更沒有反省，只溝不通的下場，不僅僅是賠掉要給下一代的環境，面對國際減碳的經濟作為，跨國大廠推出綠色策略，台灣恐怕更會失去先機。