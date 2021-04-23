我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

2050淨零排放路徑 環團要蔡英文「明確宣示」

台灣新聞組／台北23日電
蔡英文總統（右二）22日上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，與美國在台協會處長酈英傑（左二）、聯合線上執行長孫志華（左一）、5% Design Action社會設計平台執行長楊振甫（右一）等人合影留念。(記者曾學仁／攝影)
蔡英文總統（右二）22日上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，與美國在台協會處長酈英傑（左二）、聯合線上執行長孫志華（左一）、5% Design Action社會設計平台執行長楊振甫（右一）等人合影留念。(記者曾學仁／攝影)

蔡英文總統在昨天世界地球日表示，在行政院統籌下，政府已開始評估及規畫台灣在2050年達到淨零排放目標的可能路徑；不過環團質疑，2050年是國際底線，執政黨應更明確宣示、甚至入法，也不能只是評估「可行性」，而是要反過來思考「如何才能達到2050淨零碳排」。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯說，蔡總統的說法雖然比先前明確，但都不是正式宣示，應該要承諾台灣未來氣候變遷政策將以2050年淨零碳排為目標，及在溫室氣體減量及管理法修法時將相關目標入法，這才是完整的氣候治理作為；目前已有新北市、台中市兩個地方政府宣示要達到淨零碳排，「中央也應該更積極宣布」。

民進黨立委洪申翰、劉世芳、蘇巧慧及陳亭妃昨天也指出，去年12月他們共同推出要整併、取代「溫室氣體管理法」的「氣候變遷行動法」，政府應將2050年乾淨零排放的時程目標也納入法案當中。

蔡總統說，她要很堅定地告訴大家，2050年淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標，2016年她擔任總統後，就開始積極推動能源轉型，「展綠、增氣、減煤、非核」就是政府具體的做法。

但趙家緯表示，2050年淨零碳排就是「國際底線」，今天不是台灣政府評估可行性，看能否達到再去規畫就好，現在已不是根據技術變化再來評估淨零碳排期程的時候，應該要反過來檢視整體政策，思考在什麼條件下才可以達到2050年淨零碳排的「底線」。

減碳吊車尾 趙少康轟：別只會摸頭

另外，藍營昨也砲轟蔡政府各項氣候指標、減碳成績敬陪末座，排碳量還比馬政府時期要高，能源政策失敗。

根據「德國看守協會」發布的「氣候變遷績效指標」，台灣排名倒數第五，再生能源評比倒退；2020年氣候變遷報告顯示，台灣減碳成績在全球排名倒數第三。中廣董事長趙少康籲蔡英文不要迴避議題，只會找環保團體摸頭。

台灣 氣候變遷 減碳

上一則

暴力挑戰公權力？黑衣人叫囂砸電腦 警局爆吃案疑雲

下一則

新聞評論／能源問題大 蔡政府當作「屋裡的大象」

延伸閱讀

賀德芬查「小英論文」 告教長求償千萬

賀德芬查「小英論文」 告教長求償千萬
護礁環團見蔡英文 促提「三接」替代方案

護礁環團見蔡英文 促提「三接」替代方案
國民黨主席別為選而選 趙少康：韓國瑜要就好好改造黨

國民黨主席別為選而選 趙少康：韓國瑜要就好好改造黨
蔡英文致電史瓦帝尼國王賀壽 邀疫情趨緩後遊台灣

蔡英文致電史瓦帝尼國王賀壽 邀疫情趨緩後遊台灣

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點