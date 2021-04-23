2050淨零排放路徑 環團要蔡英文「明確宣示」

蔡英文總統（右二）22日上午出席美國在台協會之美國創新中心（AIC）舉辦的AIC年度創新論壇「世界永續同行—永續 x 創新」及「2021設計行動高峰會」開幕式，與美國在台協會處長酈英傑（左二）、聯合線上執行長孫志華（左一）、5% Design Action社會設計平台執行長楊振甫（右一）等人合影留念。(記者曾學仁／攝影)

蔡英文總統在昨天世界地球日表示，在行政院統籌下，政府已開始評估及規畫台灣 在2050年達到淨零排放目標的可能路徑；不過環團質疑，2050年是國際底線，執政黨應更明確宣示、甚至入法，也不能只是評估「可行性」，而是要反過來思考「如何才能達到2050淨零碳排」。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯說，蔡總統的說法雖然比先前明確，但都不是正式宣示，應該要承諾台灣未來氣候變遷 政策將以2050年淨零碳排為目標，及在溫室氣體減量及管理法修法時將相關目標入法，這才是完整的氣候治理作為；目前已有新北市、台中市兩個地方政府宣示要達到淨零碳排，「中央也應該更積極宣布」。

民進黨立委洪申翰、劉世芳、蘇巧慧及陳亭妃昨天也指出，去年12月他們共同推出要整併、取代「溫室氣體管理法」的「氣候變遷行動法」，政府應將2050年乾淨零排放的時程目標也納入法案當中。

蔡總統說，她要很堅定地告訴大家，2050年淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標，2016年她擔任總統後，就開始積極推動能源轉型，「展綠、增氣、減煤、非核」就是政府具體的做法。

但趙家緯表示，2050年淨零碳排就是「國際底線」，今天不是台灣政府評估可行性，看能否達到再去規畫就好，現在已不是根據技術變化再來評估淨零碳排期程的時候，應該要反過來檢視整體政策，思考在什麼條件下才可以達到2050年淨零碳排的「底線」。

台減碳 吊車尾 趙少康轟：別只會摸頭

另外，藍營昨也砲轟蔡政府各項氣候指標、減碳成績敬陪末座，排碳量還比馬政府時期要高，能源政策失敗。

根據「德國看守協會」發布的「氣候變遷績效指標」，台灣排名倒數第五，再生能源評比倒退；2020年氣候變遷報告顯示，台灣減碳成績在全球排名倒數第三。中廣董事長趙少康籲蔡英文不要迴避議題，只會找環保團體摸頭。