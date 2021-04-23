新聞評論／能源問題大 蔡政府當作「屋裡的大象」

蔡英文總統。（圖：總統府提供）

象是當今陸地上最大的動物，牠站在客廳裡是個龐然大物，任何人不可能看不見。英諺「屋裡的大象」（Elephant in the room），指的就是有些明顯易見的事物，所有人都看見了，唯獨屋子的主人視而不見，看不見屋裡的大象，若非眼盲，就是心盲。台灣 的能源問題已經四處破漏，有如屋裡的大象；大家若裝作看不見，就等著大象把屋子撞毀。

蔡總統的能源轉型政策，宣稱2025年要達到「燃氣五成、燃煤三成、再生能源兩成」的發電配比，實現「非核家園」目標。事實上，不必等到2025年，從蔡政府過去五年的推動進度，人們已可預見這張支票必然跳票。尤其22日是「世界地球日」，40國領袖舉行氣候變遷會議，作出減少排碳的承諾；但蔡政府早已不提減碳，連減碳會議都不開，就是自知無法達成。

蔡政府的能源問題，一是挖東牆補西牆，難以均衡；二是明知目標無法達成，卻繼續欺騙大眾。急於廢核的結果，是火力發電全開，造成全台空汙和碳排的加劇，民眾需付出身體健康為代價，台灣則承受環境破壞。即使如此，仍無法確保供電充裕。最值得注意的，是綠能 發電進展遲緩。台灣2019年綠能電力僅占5.6%，2020年則為5.4%，不僅毫無進展，而且不進反退，尤其台灣正遭逢大旱，水庫見底，哪有餘裕創造水力發電？

目前核能發電比重約在10%上下，蔡政府一旦切斷核能，太陽能和風力發電又上不來，最後只能用燃煤與天然氣來填補。目前台灣空汙嚴重，PM2.5紅爆紫爆，肺癌、氣管炎鋪天蓋地，那隻恐怖的大象已經現形。人民若還不聞不問，要坐以待斃嗎？

2018年，當時的賴清德院長、經濟部長沈榮津和能源局長林全能曾宣示，台灣再生能源發電量2020年要達到252億度。如今實際數字出來了：去年的再生能源電力僅151億度，只達到目標值的六成不到，不算及格。諷刺的是，他們三人都已因「有夢最美」分別升官了。然而，三人允諾的2025年再生能源要達到546億度電，這個目標要靠誰來完成？

2025年後的問題還不止如此。歐盟 執行委員會宣布，歐盟國家將於2050年達到碳中和，美、日、韓等國近來都宣布跟進。而台灣雖於2015年通過《溫室氣體減量管理法》，即使執行順利，到了2050年，溫室氣體排放量仍有1億4000萬噸，離「碳中和」仍有一大段距離。

歐盟今年7月將就「碳邊境調整機制」立法，簡單說，是為徵收「碳關稅」做準備。一旦施行，台灣製造的產品之碳足跡就會成為課稅對象。台灣在缺水又供電不穩的情況下，再加上高碳製造，這是另一頭顯而易見的大象；就算蔡政府看不見，台灣的企業界和金融界都已經看見了，並開始預做各種準備。

蔡英文在前年競選連任時曾承諾：「我向全台人民保證，只要蔡英文在、執政團隊在，台灣不會缺電。」她還說：「現在無論是光電還是風電，系統建置上都超過我們預設目標。」問題是，「裝置容量」不等於「發電量」，台灣的實際風能發電僅裝置容量的一兩成，太陽能發電則僅裝置容量的三四成，要用裝置容量來隱瞞「屋裡有大象」的事實，是騙不了百姓的。

把國家看成一座房子，人民是主人，總統、官員、立委都是公僕。現在屋裡有一隻大象，政府的政策和執行顯然出了嚴重錯誤，僕人還一意孤行，但主人能不儆醒嗎？