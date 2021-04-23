新聞評論／蔡英文是真有誠意？還是太會演戲？

蔡英文總統（左三）22日在總統府接見14位環團代表。（圖／總統府提供）

4月22日是世界地球日，包括藻礁 公投領銜人潘忠政在內的環保團體代表依照慣例和蔡英文 總統見面，遞交建言書。潘忠政進總統府前受訪表示，「這麼多年跟她接觸，一直都覺得她是有誠意的，但是就是不解為什麼後續的發展，一直感覺上她又是個局外人，今天其實我們希望她成為局內人。」

保護藻礁，至少從2013年蔡英文親寫「藻礁永存」開始，潘忠政應該就是把蔡英文當成「局內人」，甚至是「自己人」的。事實上，取得政權後，整個蔡政府和民進黨 就都變成了「局外人」。蔡政府和民進黨的冷漠與傲慢，迫使潘忠政不得不訴諸公投；蔡政府和民進黨的粗暴與蠻橫，又讓公投聯署掀起「粉紅風暴」。震驚之餘，蔡政府和民進黨立刻派陳吉仲和林飛帆戴上粉紅面具，以「局內人」的姿態要從環團內部瓦解藻礁公投。

不過，潘忠政終究還是表明不能接受行政院提出的三接外推方案，堅持三接應立即停工或遷移。只是潘忠政對蔡政府和民進黨雖然已經不再信任，對蔡英文卻仍然有著對「局內人」、甚至是對「自己人」的期待。世界地球日會見蔡總統，潘忠政的期待不變。

但這是潘忠政太天真？或是蔡英文太會演？或者換個問法，這是蔡英文的性格？或是蔡英文的演技？也許和很多人一樣，潘忠政同感困惑。蔡英文在每次見面的當下，都讓人感覺她是很有誠意的，但後續的發展就不關她的事了。

世界地球日與環團見面，蔡英文也是有誠意的。至少就在這一天，蔡英文也許會讓潘忠政覺得她還是個「局內人」，即使這其實也是政治決定；但過了這天，蔡英文又會是個「局外人」，只有這不必演很大，只有這不是政治決定。