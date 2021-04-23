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新聞評論／蔡英文是真有誠意？還是太會演戲？

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蔡英文總統（左三）22日在總統府接見14位環團代表。（圖／總統府提供）
蔡英文總統（左三）22日在總統府接見14位環團代表。（圖／總統府提供）

4月22日是世界地球日，包括藻礁公投領銜人潘忠政在內的環保團體代表依照慣例和蔡英文總統見面，遞交建言書。潘忠政進總統府前受訪表示，「這麼多年跟她接觸，一直都覺得她是有誠意的，但是就是不解為什麼後續的發展，一直感覺上她又是個局外人，今天其實我們希望她成為局內人。」

保護藻礁，至少從2013年蔡英文親寫「藻礁永存」開始，潘忠政應該就是把蔡英文當成「局內人」，甚至是「自己人」的。事實上，取得政權後，整個蔡政府和民進黨就都變成了「局外人」。蔡政府和民進黨的冷漠與傲慢，迫使潘忠政不得不訴諸公投；蔡政府和民進黨的粗暴與蠻橫，又讓公投聯署掀起「粉紅風暴」。震驚之餘，蔡政府和民進黨立刻派陳吉仲和林飛帆戴上粉紅面具，以「局內人」的姿態要從環團內部瓦解藻礁公投。

不過，潘忠政終究還是表明不能接受行政院提出的三接外推方案，堅持三接應立即停工或遷移。只是潘忠政對蔡政府和民進黨雖然已經不再信任，對蔡英文卻仍然有著對「局內人」、甚至是對「自己人」的期待。世界地球日會見蔡總統，潘忠政的期待不變。

但這是潘忠政太天真？或是蔡英文太會演？或者換個問法，這是蔡英文的性格？或是蔡英文的演技？也許和很多人一樣，潘忠政同感困惑。蔡英文在每次見面的當下，都讓人感覺她是很有誠意的，但後續的發展就不關她的事了。

世界地球日與環團見面，蔡英文也是有誠意的。至少就在這一天，蔡英文也許會讓潘忠政覺得她還是個「局內人」，即使這其實也是政治決定；但過了這天，蔡英文又會是個「局外人」，只有這不必演很大，只有這不是政治決定。

蔡英文 民進黨 藻礁

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