藻礁會談3訴求政府0承諾 環團批蔡英文如「局外人」

總統蔡英文在22日世界地球日下午接見環保團體代表，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（圖）也是其中之一。(中央社)

昨天是世界地球日，14名環團代表與蔡英文 總統見面，多位代表會後表示沉重、失望，稱每次總統都說溝通，但後續無作為；珍愛藻礁公投 領銜人潘忠政會中提三訴求，蔡總統均未承諾，潘忠政形容，總統如同「局外人」，若開發完成，「藻礁世紀殺手惡名將由總統一人概括承受」。

環團代表昨天下午和總統蔡英文會談，府方事前原本讓每人講五分鐘建言，後來改為每人三分鐘，獲得今年環境保護終身成就獎的黃煥彰說，花在藻礁議題上較多，但未達成共識，經濟部表示至今找不到更好的方案，讓潘忠政無法接受。

蔡總統在會中表示，重啟核四不可能，也不可行，希望環團可以跟政府攜手，為能源轉型的目標共同努力。蔡總統指出，三接和藻礁議題，是環保與環保的權衡，政府已加速評估、盤點可能方案，希望大家不要排斥任何方案的可能性。

潘忠政邀蔡總統下周四晚上到大潭藻礁現場，蔡總統說她計畫親到大潭，但行程還要再安排。

潘忠政說，會議結束後「感覺非常沉重」，總統也看似凝重，他要求三接停工、開公聽會、提出符合公投主文的替代方案等，總統說還不是宣布停工的時候，三項訴求都沒有承諾。

總統府發言人張惇涵表示，能源轉型議題需要很多人努力和很多對話溝通，「如果心胸開放，或許心情也就不那麼沉重了」。

潘忠政表示，蔡總統昨天的說法顯示完全不了解此次爭議，若完工將破壞300公頃藻礁，「藻礁世紀殺手惡名將由總統一人概括承受」，總統對相關問題最後結論都是「繼續溝通」，令人失望。

政大地政學系教授徐世榮直言「很失望」，每次總統溝通都感覺很有誠意，但根本沒有後續作為，跟環團期待總有一段很大的落差。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，這幾年總統跟環團見面時，並不會實際回答任何承諾，都是說「盡量溝通」，後續則交由部會繼續追蹤。

環團昨共向總統提出51項建言，其中兩項最重要共同訴求為追求2050淨零碳排，以及召開暌違30年的土地大會。總統府則稱，今年提出的49項個別議題，蔡總統比照往年做法，都已交辦部會列管。