美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美國國務院 本周將至少116國家和地區的旅遊警示升到「四級：請勿前往」，台灣 也從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」，和中國大陸、香港、紐西蘭、柬埔寨、以及非洲的盧安達、辛巴威、蘇丹等國家並列。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已請外交部詢問美方將台灣升級的原因。

中國時報報導，美方發布最新版旅遊建議，其中第四級「不要前往」名單一口氣新增116個國家和地區，使得第四級總數暴增至150個；其中包括英、法、德等多個歐洲國家及加拿大等，連新冠疫苗接種率名列前茅的以色列也同樣上榜。值得注意的是，防疫表現良好的台灣，竟由原先的第一級「行使常規預防措施」一下子掉到第三級。

本報系聯合報報導，美國國務院將全球旅行安全分為四級，一級是最安全的「行使常規預防措施」，二級是「提高警覺」，三級則建議民眾「三思而後行」，四級則是最嚴重的「請勿前往」。

路透報導，美國宣布將把全球約80%國家和地區列入「請勿前往」的四級警示。先前僅台灣、澳門、紐西蘭列為最安全的第一級；如今台灣和紐西蘭升至三級，澳門升至四級；目前僅不丹名列一級。

莊人祥表示，美國國務院有些考量「不一定是因為疫情」，因為疫情控制良好的紐西蘭，也和台灣一樣，從「一級：行使常規預防措施」被升到三級，原先也列在一級的澳門甚至被升到四級。

有媒體詢問，是否因台灣檢疫期太長導致旅遊警示升級？莊人祥說，這部分他不清楚，需要等外交部確認，才能回應。

儘管台灣被美國列入旅遊警示第三級，仍有許多國家想要和台灣洽談旅遊泡泡，觀光局長張錫聰說，包含越南、關島、夏威夷、菲律賓、馬來西亞、新加坡等都很積極，這周亞太各國駐台北旅遊代表都有到觀光局拜會。

帛琉旅遊泡泡4月1日首航，迄今已經快一個月，不過銷售情形卻是叫好不叫座，21日的團只有兩個人。張錫聰表示，現在還是磨合期要檢討，業者看好4月底到5月有連假，加上暑假要到了，後面訂位市場詢問度有比較高。