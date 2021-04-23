我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

台灣新聞組╱綜合23日電
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美國國務院本周將至少116國家和地區的旅遊警示升到「四級：請勿前往」，台灣也從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」，和中國大陸、香港、紐西蘭、柬埔寨、以及非洲的盧安達、辛巴威、蘇丹等國家並列。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已請外交部詢問美方將台灣升級的原因。

中國時報報導，美方發布最新版旅遊建議，其中第四級「不要前往」名單一口氣新增116個國家和地區，使得第四級總數暴增至150個；其中包括英、法、德等多個歐洲國家及加拿大等，連新冠疫苗接種率名列前茅的以色列也同樣上榜。值得注意的是，防疫表現良好的台灣，竟由原先的第一級「行使常規預防措施」一下子掉到第三級。

本報系聯合報報導，美國國務院將全球旅行安全分為四級，一級是最安全的「行使常規預防措施」，二級是「提高警覺」，三級則建議民眾「三思而後行」，四級則是最嚴重的「請勿前往」。

路透報導，美國宣布將把全球約80%國家和地區列入「請勿前往」的四級警示。先前僅台灣、澳門、紐西蘭列為最安全的第一級；如今台灣和紐西蘭升至三級，澳門升至四級；目前僅不丹名列一級。

莊人祥表示，美國國務院有些考量「不一定是因為疫情」，因為疫情控制良好的紐西蘭，也和台灣一樣，從「一級：行使常規預防措施」被升到三級，原先也列在一級的澳門甚至被升到四級。

有媒體詢問，是否因台灣檢疫期太長導致旅遊警示升級？莊人祥說，這部分他不清楚，需要等外交部確認，才能回應。

儘管台灣被美國列入旅遊警示第三級，仍有許多國家想要和台灣洽談旅遊泡泡，觀光局長張錫聰說，包含越南、關島、夏威夷、菲律賓、馬來西亞、新加坡等都很積極，這周亞太各國駐台北旅遊代表都有到觀光局拜會。

帛琉旅遊泡泡4月1日首航，迄今已經快一個月，不過銷售情形卻是叫好不叫座，21日的團只有兩個人。張錫聰表示，現在還是磨合期要檢討，業者看好4月底到5月有連假，加上暑假要到了，後面訂位市場詢問度有比較高。

台灣 美國 國務院

上一則

新聞評論／能源問題大 蔡政府當作「屋裡的大象」

下一則

新聞評論／蔡英文是真有誠意？還是太會演戲？

延伸閱讀

台2機師染疫 不排除本土感染 發病前曾赴美執勤

台2機師染疫 不排除本土感染 發病前曾赴美執勤
自費旺、公費冷 專家：早該讓需出國者打AZ疫苗

自費旺、公費冷 專家：早該讓需出國者打AZ疫苗
台灣自費AZ疫苗打氣旺 預約秒殺

台灣自費AZ疫苗打氣旺 預約秒殺
湊人開瓶打AZ疫苗 台灣醫護叩客壓力大

湊人開瓶打AZ疫苗 台灣醫護叩客壓力大

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點