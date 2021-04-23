台首例！打AZ疫苗顏面神經麻痺

台灣出現首例接種AZ疫苗後顏面神經麻痺個案。(本報資料照片)

中央流行疫情 指揮中心昨天公布台灣 首例接種AZ疫苗 後顏面神經麻痺個案，這名30多歲男子接種隔日右側臉部麻痺至急診就醫，目前門診追蹤中。

指揮中心發言人莊人祥表示，根據資料，18至49歲顏面神經麻痺背景值為1年每10萬人有55.31人，未接種疫苗也可能因病毒感染或不明原因引起。英國分析個案也發現，不論接種AZ或BNT疫苗，發生顏面神經麻痺個案數和背景值差不多。

AZ疫苗至今施打3萬6731劑，累積通報接種後不良事件219件，疑似疫苗接種後嚴重不良事件20件。而AZ疫苗接種出現「公費冷、自費熱」奇特現象，昨天為自費開打首日，施打1732劑，但公費只打783劑，疾管署正研議疫苗假及請假方式，希望增加疫苗接種人數。

另外，昨新增4例境外移入確診病例（案1084至案1087），包括首例哈薩克籍個案、兩名菲籍移工、1名印尼籍船員。哈薩克籍個案於檢疫期間確診，同班機7名乘客列居家隔離，其餘3人都是檢疫期滿後確診，未與他人接觸，無匡列接觸者。

有關兩例國籍航空貨機機師感染源調查，莊人祥表示已採檢162人，155人陰性，7人檢驗中，仍無法確定感染源是否在境內。但據了解，兩人染疫前14天曾出入公共場所，尚無法完全排除社區感染疑慮。