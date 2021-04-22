黑白集／萊豬、核廢水 台灣人不在乎？

日本近日決定兩年後要將福島核汙水排入太平洋，引起鄰近國家反對。（取材自德國之聲中文網）

最近有兩件事，反映了台灣 人不在乎的精神。一件是日本 將放流福島核廢水，南韓 不僅由漁民發起海上示威，民間更包圍日本駐韓使領館抗議；但位於同一洋流帶的台灣，卻沒什麼反應。另一件是，台灣自今年元旦開放萊豬進口以來，已有1000多噸美豬進口，但流向不明，民眾似乎也不太在意。

這兩天，一群南韓大學生在首爾的日本大使館門前示威。30多名男女學生當場以電剪集體剃成光頭，並揚言在日本撤回決定前不會離開。南韓南部的五個臨海市道則組成共同應對小組，麗水、巨濟等地共有數百艘漁船在海上繞行示威。相形之下，台灣民眾不知是不在意或覺得距離遙遠，似乎沒有太強烈的情緒。

南韓大學生剃髮抗議，是因為不滿外長鄭義溶被美國總統氣候特使柯瑞摸頭後，突然說出「我們其實沒有立場反對」的風涼話，大學生憤而拉高抗爭態勢。但抗議果然有用，國際原子能機構總幹事馬上說，希望南韓專家參與國際監督日本排放核廢水的查核工作。台灣由於不吭一聲，所以也就沒人理睬，被當成沒意見。

日本排核廢水是兩年後的事，我們也許不必太急。但是，美豬已有千噸進關，大家對於要吃下肚的東西也都不在意，也未免太冷靜了些。難道陳吉仲說美豬都拿去做加工，美國豬肉就變得更安全、好吃嗎？（轉載自聯合報）