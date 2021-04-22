政院減碳辦公室去年只開一次會 江啟臣批無作為

蔡英文總統上任後成立的行政院「能源及減碳辦公室」，被抨擊去年一年只開過一次會。（本報資料照片）

今天是世界地球日，蔡英文總統將依慣例於總統府接見14名環團代表。不過，蔡總統上任後成立的行政院「能源及減碳 辦公室」，卻被抨擊去年一年只在12月30日匆匆開過一次會。

國民黨主席江啟臣昨天批評蔡英文總統上任之初曾說「我們也不會在防制全球暖化、氣候變遷 議題上缺席」，隨後行政院成立能源及減碳辦公室，從三個月開一次會，變成去年只開一次會。更諷刺的是，蔡總統竟仍在今年元旦談話中，再度提及「我們會積極與各界展開對話，找出最符合台灣 未來永續發展的氣候治理路徑。」足見蔡政府面對極端氣候的政策，只停留在工整的詞藻中，實際作為令人失望。

「當歐盟、美國，乃至於中國大陸都在談氣候變遷議題，我們政府有任何作為嗎？」「減碳都只嘴巴說，至今看不到任何作為。」江啟臣表示，從缺水到限水，根本原因都是氣候變遷問題，但蔡政府什麼都不做，「會讓台灣人變成氣候難民」。

對此行政院發言人羅秉成回應，能源及減碳辦公室會定期針對前次及歷次委員會議結論辦理情形的列管項目，持續追蹤管考進度，去年全年度共彙整五份進度管考報告。

江啟臣說，拜登政府舉辦視訊峰會，再次證明氣候議題不但是台灣無法迴避的立即危機，也是台灣國際外交策略上的重要施力點。