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護礁環團見蔡英文 促提「三接」替代方案

台灣新聞組／台北22日電
桃園市觀塘中油天然氣第三接收站，環團指嚴重破壞大潭藻礁，要求政府提替代方案。（本報資料照片）
桃園市觀塘中油天然氣第三接收站，環團指嚴重破壞大潭藻礁，要求政府提替代方案。（本報資料照片）

蔡英文總統今天將接見「2021全國NGOs環境會議」環保團體代表。14位環保團體代表將遞交建言書，陳述多達51項環保議題，包括動保、離岸風電、空汙、土地正義等，已取得逾70萬份公投連署的藻礁保護也是其中之一，蔡英文總統如何回應備受關注。

總統府發言人張惇涵表示，這將是蔡總統從2017年以來，連續第五年與環團代表們在世界地球日面對面溝通。外界聚焦「護藻礁」公投議題，民進黨立委則希望「三接」更往外移的方案能與環團達成共識。

蔡英文預計在下午接見環團。環團上午則安排在國民黨智庫舉行2030論壇諮詢會議，約有八個團體，以及前台灣省環境工程技師公會理事長胡思聰、中研院經濟所研究員蕭代基，和國民黨立委林奕華、洪孟楷、謝衣鳯與會，全程不公開。

張惇涵表示，依過去慣例，總統府今年也邀集了包括環保署、農委會、經濟部、國發會等相關代表與會，今年也會就環團代表所提出的11個領域、49項議題分別進行討論。

蔡英文昨天也在民進黨中常會聽取「非核家園與能源轉型」報告，她表示，維持綠電穩定供應是很大的挑戰，必須建構一個國家隊。

藻礁公投發起人潘忠政昨表示，若政府仍違背正確方向，民進黨與整個執政團隊將面臨政治誠信問題；今天會要求蔡總統尋找「三接遷離」的替代方案，中油也應立即停工，才能避免藻礁受到傷害，否則「不是很尊重人民的選擇」。

藻礁 蔡英文 公投

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