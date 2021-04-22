張忠謀談台晶圓製造：美中非對手 三星才是勁敵

台積電創辦人張忠謀21日出席2021「大師智庫論壇」，以珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢為主題演講。（記者林澔一／攝影）

各界期盼繼台積電 之後，台灣 能再造下座「護國神山」，但台積電創辦人張忠謀昨天出席經濟日報大師智庫論壇專題演講時，直言「難！」他認為，台積電今日地位與優勢得來不易，盼望政府、社會乃至台積電努力守住並珍惜，迎接來自南韓、尤其是三星電子的挑戰。這是他第一次以「強勁競爭對手」形容三星。

張忠謀昨天出席「2021大師智庫論壇─新經濟 新機遇 新挑戰」，以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢─對台灣政府、社會、以及台積電的呼籲」為題演講，他開宗明義就表示，自己是以台積電退休人士身分進行演講，也已不握有主導台積電的權力，因此他的演講是向政府、社會大眾及台積電提出呼籲及期盼。

昨天的演講是張忠謀自2018年6月卸任台積電董事長、2019年參加台積電運動會，首次提出在全球局勢混沌中，台積電將成為地緣政治必爭之地後，再次在公開場合提出新論述。他衷心期盼，台灣政府、社會甚至台積電，要守住好不容易打造的台灣半導體優勢。

近期各國相繼以國安為由，有意建立半導體晶圓製造基地，但張忠謀認為，美國 和中國大陸並不會構成威脅。他以美國在晶圓製造和台灣比較為例，除了因幅員遼闊，土地、水電等資源優於台灣，但人才方面包括工程師、技工、領班、作業員都不如台灣，台灣派遣人員在當地經營、管理，還要大規模調動製造業人員，整體單位成本比台灣高。

至於中國大陸的晶片製造，他認為仍落後台積電至少五年以上，邏輯晶片設計也落後美國和台灣一到二年。唯獨南韓才是台積電強勁的對手，因為當地的製造優勢與人才，跟台灣狀況相近。