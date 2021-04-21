台2機師染疫 不排除本土感染 發病前曾赴美執勤

疾管署建議機組員應接種新冠疫苗以防百密一疏，並減少感染重症機率。圖為日前接種AZ疫苗的機師，非新聞當事人。（本報資料照片）

台灣 昨新增二例國籍航空貨機機師染疫，14日赴美執勤，16日返台居家檢疫，前後出現喉嚨癢症狀，19日採檢昨確診。由於二人發病前14天內曾執行過長程與短程航班，也曾進入台灣社區，感染源恐來自本土、航空器或是境外感染，目前仍在疫調。專家認為，若發病前二天到14天足跡，無法在境外與航空器上找到感染源，就極可能是本土感染。

二案分別為50多歲（案1078）及60多歲（案1079）台灣籍男性貨機機師，隸屬同一國籍航空公司，二人14日與另名機組員執勤赴美，於當地旅館停留一晚檢疫，16日返台後，執行三天居家檢疫，檢疫期間出現症狀，前天安排採檢昨確診，病毒循環閾值分別為29、17。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，初步掌握兩人接觸者共131人，二人於機上皆符合規定，除喝水、用餐皆配戴口罩，且二人未同時脫口罩，至於於外站時是否違規，正在調查，但也可能是兩人互相傳染。

莊人祥表示，二人發病前14天內曾進入過社區，也有分派飛到其他國家，案1078曾於4月12日飛當日往返的短程航班，案1079於10到12日飛往印度及盧森堡之長程航班，後續需要針對接觸者採檢、檢驗血清抗體，才能釐清可能在何處感染。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，二位機師是否一前一後互相傳染，難釐清，不過二人派飛美國，僅在外站旅館停留一晚，除非二人共同接觸某感染源，否則同時分別感染的可能性較小。目前需釐清二人發病前二到14天內的足跡，若都找不到疑點，可能就是在國內感染。

疾管署防疫 醫師林詠青提醒，外站管理等防疫措施再努力，也只能盡量降低風險，但無法降到零。機組員未來若打滿二劑新冠疫苗 ，經過二周不需居家檢疫，僅需執行七天自主健康管理，強烈建議機組員接種疫苗，以防百密一疏，並減少感染重症機率。