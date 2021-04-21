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自費旺、公費冷 專家：早該讓需出國者打AZ疫苗

台灣新聞組／台北21日電
AZ疫苗公費接種率截至4月20日仍只占整體一成多。（記者楊雅棠／攝影）
AZ疫苗公費接種率截至4月20日仍只占整體一成多。（記者楊雅棠／攝影）

AZ自費新冠疫苗今開打，19日開放預約截至昨天已接近4000人預約，AZ公費疫苗接種率仍只占整體一成多。專家指出，AZ疫苗一開始就該擴大給有出國需求民眾施打，台灣現在還有「打不完」的流感疫苗，疫苗政策是一錯再錯。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，醫護人員對AZ疫苗信心不足，公費疫苗施打率低，但民眾因商務、留學等需求，施打自費疫苗相對來得高，凸顯中央疫苗政策錯誤，除非有出國需求，他認為接下來醫護接種疫苗的意願不會提升。

王任賢還說，流感高峰期已過，台灣現在還剩23萬多劑流感疫苗，各地衛生單位辛苦催打，眼見疫苗6月底就將到期，已無計可施，當初國外發生接種流感疫苗的不良反應事件，中央危機處理不夠迅速，導致民眾信心降低，才會造成後續疫苗供過於求，現在剩下的25萬多劑流感疫苗恐只能銷毀，全民埋單。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，流感疫苗會努力打到6月底，「會盡量打完」，各地衛生局目前將協助新冠疫苗接種，不會再用太多人力催打流感疫苗；由於近期自費AZ疫苗預約踴躍，他說，會視疫苗後續供貨情形以及公費疫苗接種狀況評估，可能會先擴大公費疫苗接種，有餘裕再釋出自費施打，自費疫苗目前可提供1萬人施打。

昨新增一例AZ疫苗其他疑似嚴重不良事件。個案為60多歲男性，接種疫苗16天後，出現呼吸道症狀、出疹等，初步診斷疑似血管炎與間質性肺炎，目前於加護病房觀察診治中，目前傾向和疫苗施打是獨立事件。

流感疫苗 台灣 疫情

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