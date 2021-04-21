我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

無須處方 新冠快篩試劑超市開賣 15分鐘知結果

稻子抽穗急用水 農民爭取工業廢水 雲林搶水爆衝突

台灣新聞組／台北21日電
旱象缺水影響農業，台南白河部分蓮田最近連抽地下水灌溉都有困難，出現乾涸現象。（記者吳淑玲／翻攝）
旱象缺水影響農業，台南白河部分蓮田最近連抽地下水灌溉都有困難，出現乾涸現象。（記者吳淑玲／翻攝）

旱象衝擊，雲林農民因抽水量減少五成，引爆搶水糾紛，希望鄰近的味全公司提供乾淨廢水給大家使用。台南白河蓮花種植面積從290公頃縮減剩175公頃，部分非停灌區蓮田因久旱，面臨抽不到地下水及溪水困境，農政單位已嚴陣以待，加強用水調度，也呼籲農民配合勿生紛爭。

雲林縣斗六與斗南交界500多公頃農區，平時仰賴兩口水井灌溉，今年久旱未雨地下水層下降嚴重。農民說，抽水量最少時不及過去三成，根本不夠用，又值稻子抽穗用水高峰期，多天來有人趁夜間攔阻水路搶水，爆發衝突。

「拜託，請把廢水排給大家用吧。」農民說，缺水之際，大家眼睜睜看著鄰近的味全公司排水從田間流走，實在太浪費，希望廠方能供應廢水，解燃眉之急。昨與味全協商時，數十位農民到場關切，請求放水之聲不斷。

味全廠長江政勳表示，只要符合灌溉規定，廠方同意配合供水。經協商後，農田水利署雲林管理處組長林重元說，將會同環保局先行檢測，若水質符合灌溉標準，會提出應變對策。

「種了30年蓮花，頭一遭遇到這樣缺水。」台南市白河區李姓農民種蓮花，從往年18公頃增加至22公頃，花了近30萬元台幣開鑿四口井，但水源取得仍不太順利，因持續抽水燒壞三座抽水馬達。

他說，以往約鑿九至十公尺深就有地下水源，現得深達15公尺才有，地下水位嚴重下降，因鑿井水源不足，22公頃中約有兩成蓮田被迫放棄收成。

「梅子幾乎都掉光了。」在高雄那瑪夏山區種植農作物的趙田阿美說，留在枝頭上也都小小的，水蜜桃也小小的，會影響盤商收購意願。部落人接山泉水，因水量也小，水源愈接愈遠，也有人用貨車載水灌溉，量雖不多，但有澆水起碼有一些幫助。

高市府已計畫在高屏溪沿線開鑿30口井，每天可供9萬多公噸水。外界憂地質安全有疑慮，水利局長蔡長展昨天表示，鑿井位置在大樹高屏溪沿線，水量較充沛處，非地層下陷區，安全沒問題。

台東縣主要水稻產地池上、關山、台東、卑南等地都已啟動分區輪流灌溉，雖還不致發生農民搶水大戰，但池上鄉公所表示，已申請開鑿20多口新井灌溉。其他鄉鎮多是申請舊井水權展限。

檢測

上一則

朝便當吐口水 害同學也害父母賠錢

下一則

政院幕僚放肆 游錫堃反蘇怒火壓不住

延伸閱讀

日副首相稱喝核廢水沒事 台原能會：不適宜飲用

日副首相稱喝核廢水沒事 台原能會：不適宜飲用
台電駁謝長廷核廢水排海說：是冷卻用水

台電駁謝長廷核廢水排海說：是冷卻用水
批核廢水入海 朱立倫：綠是從日政府角度執政嗎?

批核廢水入海 朱立倫：綠是從日政府角度執政嗎?
趙立堅：福島核廢水與正常核電廠廢水不能混為一談

趙立堅：福島核廢水與正常核電廠廢水不能混為一談

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因