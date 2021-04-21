稻子抽穗急用水 農民爭取工業廢水 雲林搶水爆衝突

旱象缺水影響農業，台南白河部分蓮田最近連抽地下水灌溉都有困難，出現乾涸現象。（記者吳淑玲／翻攝）

旱象衝擊，雲林農民因抽水量減少五成，引爆搶水糾紛，希望鄰近的味全公司提供乾淨廢水給大家使用。台南白河蓮花種植面積從290公頃縮減剩175公頃，部分非停灌區蓮田因久旱，面臨抽不到地下水及溪水困境，農政單位已嚴陣以待，加強用水調度，也呼籲農民配合勿生紛爭。

雲林縣斗六與斗南交界500多公頃農區，平時仰賴兩口水井灌溉，今年久旱未雨地下水層下降嚴重。農民說，抽水量最少時不及過去三成，根本不夠用，又值稻子抽穗用水高峰期，多天來有人趁夜間攔阻水路搶水，爆發衝突。

「拜託，請把廢水排給大家用吧。」農民說，缺水之際，大家眼睜睜看著鄰近的味全公司排水從田間流走，實在太浪費，希望廠方能供應廢水，解燃眉之急。昨與味全協商時，數十位農民到場關切，請求放水之聲不斷。

味全廠長江政勳表示，只要符合灌溉規定，廠方同意配合供水。經協商後，農田水利署雲林管理處組長林重元說，將會同環保局先行檢測 ，若水質符合灌溉標準，會提出應變對策。

「種了30年蓮花，頭一遭遇到這樣缺水。」台南市白河區李姓農民種蓮花，從往年18公頃增加至22公頃，花了近30萬元台幣開鑿四口井，但水源取得仍不太順利，因持續抽水燒壞三座抽水馬達。

他說，以往約鑿九至十公尺深就有地下水源，現得深達15公尺才有，地下水位嚴重下降，因鑿井水源不足，22公頃中約有兩成蓮田被迫放棄收成。

「梅子幾乎都掉光了。」在高雄那瑪夏山區種植農作物的趙田阿美說，留在枝頭上也都小小的，水蜜桃也小小的，會影響盤商收購意願。部落人接山泉水，因水量也小，水源愈接愈遠，也有人用貨車載水灌溉，量雖不多，但有澆水起碼有一些幫助。

高市府已計畫在高屏溪沿線開鑿30口井，每天可供9萬多公噸水。外界憂地質安全有疑慮，水利局長蔡長展昨天表示，鑿井位置在大樹高屏溪沿線，水量較充沛處，非地層下陷區，安全沒問題。

台東縣主要水稻產地池上、關山、台東、卑南等地都已啟動分區輪流灌溉，雖還不致發生農民搶水大戰，但池上鄉公所表示，已申請開鑿20多口新井灌溉。其他鄉鎮多是申請舊井水權展限。