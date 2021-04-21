新聞評論／乾旱嚴峻 蔡政府「超前部署」全是空話

南部最大的曾文水庫目前蓄水量不到兩成，從空中俯瞰已經快要乾到見底。（記者季相儒／攝影）

台灣 旱象日益嚴峻，各地水庫蓄水量持續探底，五座主要水庫已降至一成以下，其中德基水庫僅剩3.5％。中部地區已實施「供五停二」的限水，下一步可能「供四停三」；桃園也全日減壓供水，高雄則拚命開挖鑿井。更令人擔心的是，用水短缺將引發產業危機，衝擊台灣的「護國神山群」。

蔡政府宣稱，自去年10月起便為缺水進行連串「超前部署」，結果呢？大甲鎮瀾宮辦了祈雨法會，蔡總統也分向大甲媽、白沙屯媽祈求降雨，經濟部長王美花則臨渴鑿井，忙著到處找水、調水，呼籲節水。對此，民眾到底該怪老天無情，讓台灣面臨半世紀以來最大旱情，還是追究政府的「超前部署」空話連篇？

追根究柢，政府失能的問題，還是大過天候。這場乾旱的根源，就是政府對全球氣候變遷 及台灣水資源管理的輕忽所致，一則未能在事前積極部署，二則面對危機又缺乏敏捷的因應能力，一誤再誤。蔡政府最擅長的就是「大內宣」，以文宣攻勢轉移問題焦點；但遇上硬碰硬的旱象和缺水問題，就算有再強大的網軍，能變出水來嗎？

美國 風險戰略專家迪爾曼在他和雅各比合寫的《敏捷》一書中直言，面對前所未見的挑戰與生存威脅，「敏捷」是最佳對策。就組織而言，敏捷是一種基於明確目的、果斷與必勝的決心，有效地去偵測和回應環境變化的能力。這種能力，源於三項智能：一是全盤思考各種風險與不確定因素，並找出對應之道的「風險智慧」；二是遇到挑戰時，能以最適切方式即時行動的「決斷力」；三是針對眼前任務所需，迅速動用所有資源與能力的「靈活執行力」。

表面上看，敏捷似乎是一個理想化的概念；但即如二戰「諾曼第登陸」那樣高複雜性、風險無數、眾多參與者的事件，都能因為實現敏捷而獲得勝利。何況，旱災的複雜程度，遠遠不及戰爭的威脅。

台灣的缺水問題，主要是去年沒有颱風登陸，這和全球氣候變遷多少有關。但雨水不足的風險浮現時，一向缺乏「風險智慧」的政府卻不曾正視，既拿不出「決斷力」為缺水的中部地區預為籌謀，也未如台積電般以「靈活執行力」將缺水視為風險管理的一環，並積極推動強化用水效率等水資源管理。結果，當科技大廠紛紛「自力救濟」，派出水車四處找水時，政府才拿出後見之明：兩手一攤，請他們自己鑿井解渴。

蘇揆還不忘吹噓，由於政府超前部署，所以直至4月才採取限水措施。如此大言不慚，有助於紓解旱象嗎？不管政府部門捧出多少計畫書，證明自己並非無所作為；但誠如艾森豪所言：「計畫（plan）不值錢，規畫（planning）才是一切」。當外在環境變化快速，靜態計畫所能提供的對策就會失靈；所以政府不只要有計畫，更要有規畫。亦即，必須站在因應氣候變遷與水資源管理的制高點上，提升早期偵測能力，並理性推估可能缺水的區域和機率，及時提出動態的因應措施。更重要的是，領導人要有負起政治責任的決心與魄力，時時督促水資源的調度管理，才能使民眾和企業免於缺水之苦。

諷刺的是，政府迄今仍心存僥倖，認為這波旱象可因一場及時雨或颱風而得救。蘇揆去年埋頭忙於防疫，根本不把旱象當一回事；要求農民休耕只要提高補貼即可，但高科技工業缺水及民生用水不足，政府解方何在？（轉載自聯合報社論）